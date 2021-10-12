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12 Ekim 2021 Salı 17:06

Başkan Kılınç’tan Moral Ziyareti

  Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu. Adıyaman …

Başkan Kılınç'tan Moral Ziyareti
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Başkan Kılınç’tan Moral Ziyareti

 

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastane bahçesinde vatandaşlarla sohbet ederek ziyaretine başlayan Başkan Kılınç, daha sonra yatan hastaları odalarında ziyaret ederek, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Hastanede yatan hastalarımızı sık sık ziyaret ederek belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtip, moral vermeye çalışıyoruz. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin inşallah” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

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