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25 Ekim 2021 Pazartesi 18:05

Başkan Kılınç, Vatandaşları Tek Tek Dinliyor

  Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarının çözümünü sağlıyor. Adıyaman Belediye …

Başkan Kılınç, Vatandaşları Tek Tek Dinliyor
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Başkan Kılınç, Vatandaşları Tek Tek Dinliyor

 

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarının çözümünü sağlıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarında makamında ağırladığı vatandaşların derdini dinleyip, sorunlarının çözümünü sağlıyor.

Belediye Başkanlığı makamının herkesin makamı olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, göreve başladığı günden bu yana halk odaklı belediyeciliğe önem gösterdiklerini dile getirerek, “Gönül kapımız gibi makam kapısı da her daim hemşerilerimize açık. Bugün ziyaretimize gelen hemşerilerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Her zaman sizinleyiz ve Adıyaman’ımıza hizmet etme derdindeyiz” şeklinde konuştu.

Dertlerini imkân buldukları her fırsatta Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a iletebilmenin memnuniyetini yaşayan vatandaşlar ise Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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