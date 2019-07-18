Başkan Mehmet Çınar, ‘‘Enerji Yatırımlarında da Örnek Olacağız’’

“990 KW’LIK ENERJİYİ PARK ALANLARININ IŞIKLANDIRMALARINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Görgü ile Gündüzbey Mahallesi arasında kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “20 dönüm alan üzerinde kurmayı planladığımız Güneş Enerji Santralimizin ihalesini 30 Ağustos 2019 tarihinde yapacağız. Buraya ulaşımın rahat ve güvenli olabilmesi adına geçen yıl başlattığımız yol açma ve genişletme çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Santralde üreteceğimiz 990 kw’lık enerjiyi Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz park alanlarımızdaki gece ışıklandırma sistemlerinde değerlendireceğiz.” dedi.

“YEŞİLYURT’UMUZUN ENERJİ POTANSİYELİNİ KALICI YATIRIMLARLA ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ”

Hedeflerinin bu yıl içerisinde üç ayrı noktaya Güneş Enerji Santrali kurmak olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun güneş enerjisinden faydalanma potansiyelini değerlendirmek ve temiz enerji üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem yatırımlarımız arasında yer alan Güneş Enerji Santrallerini yaygınlaştıracağız. Çevre ve doğaya önem veren bir yerel yönetim olarak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yenilebilir enerjiden istifade etmek amacıyla üç ayrı noktaya bu santrallerimizi kuracağız. Enerji giderlerimizde ciddi bir artış olması nedeniyle stratejik planlarımıza enerji tüketimini yenilebilir enerji kaynaklarından elde etme kararı aldık. Yeşilyurt’umuz bu manada çok önemli bir altyapı ve potansiyeli barındırmaktadır. Biz de enerji yatırımlarımızla işte bu potansiyeli katma değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Görgü ve Gündüzbey mahallelerimizin arasında bulunan bu alanımızın dışında yine bu bölgeye yakın bir alan ile Görgü mahallemizde belirlediğimiz bir noktaya santrallerimizi hizmete sunacağız. Güneş Enerji Santralleri tamamlandığında tüketim yaptığımız elektriği mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerji santralleri ile üretme fırsatına kavuşmuş olacağız. Yeşilyurt’umuz çok yakın bir zamanda her alanda olduğu gibi enerji yatırımlarında da bölgesinde takip edilen ilçe olacaktır. Enerji alanında başlattığımız yatırımlarımız şimdiden ülkemize, bölgemize, kentimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Böylesine anlamlı ve değerli yatırımların ilçemize kazandırılmasında emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)