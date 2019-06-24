Başkan Mehmet Çınar, ''Tarım Belediyeciliğinde Marka Olacağız''

BAŞKAN ÇINAR, SERA ALANINDAKİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Şahin Özer ve Bekir Karakuş’un yanı sıra YEPAŞ Genel Müdürü Umut Türk ile birlikte ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında incelemelerde bulundu.

“İLK HASADI YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Verimli topraklarıyla birlikte çalışkan insanlara sahip Yeşilyurt’un var olan bu potansiyelini yeni yatırımlarla gün yüzüne çıkartıp yerli ve milli üretimde marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 dönümlük alanda faaliyetlerine başlayan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında bir ay önce fidanını diktiklerin ürünlerin ilk hasadını yaptıklarını söyledi.

“SERA ALANINI DAHA FAZLA GELİŞTİRİP, ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan uzman bir ekibin gözetiminde gerçekleşen dikim, sulama ve bakım hizmetlerinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “Bizim tek amacımız var o da; doğal su kaynakları, verimli toprakları ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt’umuzun bu güçlü potansiyelini bu tür projelerle ön plana çıkartıp, tarım belediyeciliğinde ülke çapında marka olmaktır. Yeşilyurt’umuzun yerli ve milli üretimde örnek ve marka olmasını sağlamak adına 15 dönümlük alanda faaliyete sunduğumuz ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda yaklaşık bir ay önce fidanlarını diktiğimiz sebze türündeki ürünlerimizin ilk mahsüllerini toplamaya başladık. Burada görevlendirilen iki ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve beş personelimizin titiz çalışmaları neticesinde salatalık alanında ki ilk ürünleri toplamaya başladık, gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız. Çok güzel bir alanda, uzman ekiplerin gözetiminde hijyenik şartlarda yetiştirdiğimiz ürünlerimizin hem tadının hem de görüntülerinin güzel olması, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu bizlere göstermiştir, bu açıdan ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. Domates, patlıcan ve biberlerimizin hasadını çok yakın zamanda yapmaya başlayacağız.100’de 100 doğal olarak yetiştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerimizi öncelikle kendi sosyal tesislerimizde halkımızın beğenisine sunacağız. Tesislerimizde hazırladığımız yemek ve salatalarda burada üretilen sebzeleri değerlendireceğiz. Salatalık başta olmak üzere diğer sebze türü ürünlerimizi özel bir paketleme sistemiyle yine hemşerilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Sera alanımız bir ay gibi kısa bir sürede bu seviye geldi, çalışmalarımızı yoğunlaştırarak bu alanımızı daha fazla geliştirip, üretimleri fazlalaştıracağız. Bununla birlikte geçen hafta ziyaret ettiğimiz Yazıhan ilçemizde de üreticilerimizle ortaklaşa başlattığımız domates üretim alanımızdaki çalışmalarımızda tüm hızıyla sürmektedir. İnşallah, Yeşilyurtlu hemşerilerimize, insan sağlığına yararlı, doğal ve besleyici değeri yüksek ürünler sunacağız. Yeşilyurt’umuzun tarım belediyeciliğinde marka olması yolunda çok büyük ve önemli yatırımları ilçe sakinleriyle buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Tarımsal projelerimizin uygulanması safhasında ciddi çalışmalar yapan başta Başkan Yardımcılarımız olmak üzere Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve çalışanlarını tebrik ediyorum ” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)