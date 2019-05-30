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30 Mayıs 2019 Perşembe 16:10

Başkan Mehmet Çınar’dan Kadir Gecesi Mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına vedanın habercisi olan, Cenab-ı Allah tarafından değerli kılınan, Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha değerli olduğu emredilen Kadir Gecesi'ne kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz” dedi.

Başkan Mehmet Çınar'dan Kadir Gecesi Mesajı
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Kadir Gecesinden dolayı bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İslam Âlemi için büyük önem taşıyan ve nimetlerinin bol olduğu Kadir Gecesinin Müslümanlar için bir fırsat gecesi olduğunu bildirdi.
Başkan Çınar mesajında; “Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Yüce Allah'ın insanlığa son mesajı olan kutsal kitabımızın inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi İslam dini tarafından en faziletli ve en kutsal gecelerden kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı görülen bu gecede, kardeşlik bağları daha da derinleşecek, gönüllerindeki huzur iklimi yoğunlaşacaktır. Bu kutlu zaman dilimi öyle bir gece ki Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) "Faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" müjdesini vermektedir.
Sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği Kadir Gecesinin kalplerimize, gönül dünyalarımıza huzur getirmesini temenni ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle, Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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