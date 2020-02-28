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28 Şubat 2020 Cuma 17:00

Başkan Özcan’dan Başsağlığı Mesajı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, İdlib'deki rejim güçlerinin askerimize yönelik hain saldırıya ilişkin "Acımız büyük, İdlib'den aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Özcan'dan Başsağlığı Mesajı
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Özcan yazılı mesajında “Mübarek kandil gecesinde İdlib’den gelen acı haberle ciğerimiz yandı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde İdlib'de bulunan sivil can kayıplarını önleme, sınırlarımızı güven altına almak ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğimize, Suriye rejim güçleri tarafından yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı alacaklarına dair en ufak bir şüphem yoktur. Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla bu vatan görevinde devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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