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29 Ağustos 2019 Perşembe 15:57

Başkan Özcan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkan Özcan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Başkan Özcan, mesajında şunları kaydetti:

“Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde büyük fedakârlıklarla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete asla boyun eğmemiş asil bir millettir. Bu uğurda vatanına ve bayrağına göz diken düşmana karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla canı pahasına ülkesine sahip çıkmıştır. Bugün bizler de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve kurulan tuzaklara karşı bir ve uyanık olmak; bütün yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize, sahip çıkmak ve cennet ülkemizi her alanda daha da yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer...
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

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