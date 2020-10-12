Başkan Sadıkoğlu, “Yol arkadaşlarımız, gününüz kutlu olsun”

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; “İlkeli habercilik ve yayıncılık anlayışıyla toplumun bilinçlenmesinde, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basınımız, demokrasi kültürümüzün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, zorlu şartlar altında görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarımıza özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz ve insanımız için; yüksek istihdam, ihracat ve kalkınma hedefleriyle yürüdüğümüz bu yolda, yol arkadaşımız olan siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarı dolu nice yıllar diliyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)