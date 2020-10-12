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09 Kasım 2020 Pazartesi 11:13

Başkan Sadıkoğlu’ndan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı
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Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Eşsiz komutanlığı ve askeri dehasının yanı sıra sahip olduğu vizyonu, kararlılığı, ilke ve inkılapları ile tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde şükran ve minnetle yaşamaktadır.

Onun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır.

Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek müthiş bir kalkınma seferberliği başlatan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ne muasır medeniyet hedefini koymuştur. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi onun bizlere bıraktığı hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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