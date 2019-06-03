Başkan Şahbaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şahbaz “Ramazan Bayramı’nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve en güzel bir şekilde kutlamalıyız” dedi.

Şahbaz “11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı inancımızda müstesna bir yere sahiptir.

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Ramazan Bayramının milletimiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm Malatyalı hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)