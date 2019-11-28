Başkan Samanlı'dan 'Defol Alevi' Yazısına Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, bir evin duvarına çarpı işareti konularak 'Defol Alevi' yazanlara tepki göstererek, "Defolması gereken biri varsa bu yazıyı yazan vatan hainleridir. Biz alevi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. " dedi.

Ülkemizin iç ve dışdan yıpratılmaya eli zayıflatılmaya kargaşa çıkartılmak istenerek kardeşliğimize gölge düşürmek niyetiyle zaman zaman sahnelenmek istenen oyun olan alevi sünli konusu yine çirkin bir şekilde İzmirde evlerin duvarlarına ''defol alevi'' yazısı yazılarak gündeme taşınıp yeni bir oyun sahnelenmek istenmektedir. 22 kasım 2017 tarihinde ilimiz Malatyada Cemal Gürsel mahallemizde yine aynı şekilde alevi kardeşlerimizin evlerine işaret konulmuş bir iç karmaşa yaratmak istenilmiştir. Bu hainliklerin esas amacı toplumda tedirginlik oluşturmak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek kamplaşmalara zemin hazırlamakatır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak o günde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatları ile Milletvekillerimiz ilimize gönderilmiş, il, ilçe ve Ülkü Ocakları teşkilatlarımız Milletvekillerimiz ile birlikte evlerine işaret konulan aileleri evlerinde ziyaret edip yanlarında olduğumuzu olduğumuzu belirtmiştik. Alevi kardeşlerimizle ilgili düşünce ve sorunlarına yönelik samimi tutumumuz hep aynıdır. siyasi kaygılardan uzak bir anlayışla her zaman dediğimiz gibi camide bizim cemevide

''Defol Alevi'' yazan aşşağılık kişiler bilmelidirlerki biz alevi kardeşlerimizle bir elmanın yarısı gibi mutlu huzurlu bir arada yaşamaktayız. Ve bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Defolması gereken biri varsa bu yazıyı yazan vatan hainleridir. Biz alevi kardeşlerimizin her zaman yanındayız.

Temennimiz odur ki bunu yazan kirli ellerin bir an önce bulunması ve gereken cezanın en ağır şekilde verilmesidir. Hacı bektaş velinin de dediği gibi: Dosluğumuzla yanar kanarız, Her nefesde aşk ile yaradanı anarız, Erenler meydanına vahdet ile girde gör, Kırk budaklı şamdanla kırkımız bir yanarız.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)