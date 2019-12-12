Başkan Samanlı, ''Doğu Türkistan Kan Ağlıyor''

MHP Malatya Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Saman'lının açıklaması;

"Orta Asya'nın orta bölümünde bulunan Doğu Türkistan 1949 yılında dönemin Çin devlet başkanı Mao tarafından işgal edilmiştir. İşgal edildiğinde %95 Müslüman Türk, %5 Çinli olan Doğu Türkistan o dönemlerde ibadetlerini yapabilen hayatlarını mutlu huzurlu bir şekilde sürdüren insanlardan oluşmaktaydı. İşgal sonrası o topraklarda Müslüman Türklerin olmasını istemeyen Çin devleti tarafından işkenceler, zulümler, öldürmeler ve kültürel asimile yapılarak Müslümanlar yok edilmeye başlanmıştır. Geldiğimiz bu noktada 18 milyon olan Doğu Türkistan nüfusunun 8,5 milyonu Müslüman Türklerden 7,5 milyonu ise ise Çinlilerden oluşmaktadır. Bu da bize şunu göstermektedir ki; 1949 dan bu yana katledilen Müslüman sayısı 30 milyonun üzerindedir. Türklerin ilk İslam devletlerinden olan Doğu Türkistan da 20 binden fazla mescid yıkılmış, Kur’an-ı Kerim okumak, ibadet yapmak yasaklandı. Her Ramazan ayında Çin devleti tarafından bira festivali düzenlenmektedir. Müslümanlar sabah erken saatlerde evlerinden alınarak oruç tutmasınlar diye ağızlarına zorla bira aktarılmaktadır.

15 ile 22 yaşlarındaki Müslüman kızlarımız Çin devleti ve mafya işbirliği ile fuhuşa sürüklenmiştir. Bu sayı 1 milyonu aşmaktadır. Kamplarda esir tutulan Müslümanların organları zorla alınarak satılmaktadır. Erkekleri kamplarda esir tutulan evlere Çinli askerler ve devlet personelleri yerleştirerek kendi evleriymiş gibi kadınlar kendilerine aitmiş gibi yaşam sürmeleri sağlanmaktadır. Hamile olan kadınlar ilaç dahi verilmeden kürtaj yapılmakta, önceden doğan küçük Müslüman çocuklar ise ailelerin yanından alınarak Çinli ailelerin yanına yerleştirilmektedir. Böylece, çocukların Müslüman dinini öğrenmeleri engellenerek, kendi zihniyetleri ve dinlerinde büyümelerini sağlıyorlar.

Peki, Çin devleti bu zulmü Doğu Türkistan’a neden yapmaktadır?

- Çin bölgesinin en fazla güneş alan bölgesi yani elektrik üretiminin en güzel yapılacağı yer olması,

- Ayrıca, Milyarlarca petrol rezervlerinin bulunması,

- Doğalgaz ve kömür yataklarının çok sayıda olması.

Kısacası Çinde bulunan 148 madenin 118 nin Doğu Türkistan da yer alması başlıca sebepleridir.

Doğu Türkistan da kan var işkence var zulüm var ve en önemlisi soykırım var. Tüm İslam devletlerinin tek ses olup dünyaya bunu haykırması gerekmektedir. Filistin’de, Mısırda, Suriye’deki mağdur olan Müslüman kardeşlerimize sahip çıkıldığı gibi Doğu Türkistan’daki Müslüman Türk kardeşlerimize de sahip çıkmalıyız. Hz. Ali (R.A) buyurduğu gibi: “Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun.”"

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)