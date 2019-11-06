Başkan Selahattin Gürkan, Pütürgeliler İle Bir Araya Geldi

Pütürge ilçe gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Pütürge MHP İlçe Başkanı Mustafa Aluç, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Daire Başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.

Pütürge’de ilk ziyaretini AK Parti İlçe Teşkilatına yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan burada parti teşkilatıyla görüştü. Başkan Gürkan daha sonra Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla esnafı ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerin ardından Pütürge Belediyesi Nikâh Sarayı Toplantı Salonunda Başkan Gürkan, Pütürge Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük konuştu.

Başkan Sülük: Pütürge, Malatya’mızın en büyük coğrafi ilçesi

Pütürge İlçesi hakkında bilgi veren Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Pütürge İlçemiz 1043 kilometrekare bir alan, Malatya’nın en büyük coğrafiilçesi, İlçemizin 3053 kilometre yolu var. Bunun bin 585 km’si Büyükşehir’e geri kalanı ilçe belediyemize aittir. 68 mahallemiz ve 325 mezramız var. Bu mezralar da bulunan öğrenciler 4 tane taşıma merkezine Tepehan, Pazarcık, Bakımlı ve bir kısmı da Pütürge merkez olmak üzere öğrenciler buralara taşınıyor. İlçemiz için yol çalışması en önemli konuların başında geliyor. Pütürge İlçemiz 15 bin nüfusa sahip, yazın 40-50 bin arası bir nüfusa hizmet veriyoruz. İstanbul'da 200 bine yakın nüfusumuz var. Şiro Çayı Islah Projemiz onaylandı. 2020 yılında ıslah çalışmalarına başlanacak. Islah çalışmaları sonrasında tarımsal ve seracılık çalışmaları ile 300 vatandaşımız istihdam edilirken yıllık yaklaşık 10 milyon TL gelir elde edilmiş olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında onaylanan bir projemiz daha var, bütçesi 2 milyon TL. Pütürge’mizeKapalı Spor Tesisi kazandıracağız. 3 tane çok amaçlı spor sahasını ilçemize kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle geniş kapsamlı bir program gerçekleştirdikleri için hepiniz adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Aydın: Başarılı bir toplantı olmasını temenni ediyorum

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın; "Öncelikle böyle bir toplantıyı düzenlemek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın hedefleri ile orantılı olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın geçmişine bakarak bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur. Böyle bir toplantıyı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Başarılı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. İlçemizin en büyük problemleri arasında yol çalışmaları yer almaktadır. Özellikle öğrencilerimizin servis taşıma esnasında bazı bölgelerde yol çalışmaları önemlilik arz ediyor.”ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan: Bir memlekette huzur varsa, bereket vardır, nasip boldur

Pütürge ilçesinde olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; "Herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. Toplantının Pütürge'mize ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Buraya gelişimiz sıla-ı rahimdir. Biz bu toprakların insanıyız. Bu topraklarda büyümüşüz. Bunun bilincindeyiz. Seçimden önce en büyük projeniz nedir? Diye sorduklarında, İnsanların sosyal barış huzur içinde yaşamasıdır. Sosyal Entegrasyon Projesi olduğunu söyledim. Bizim memleketimizin insanı güzel insandır. Ama bazen içimizin el vermediği, tasvip etmediğimiz, tatsız hadiseler ortaya çıkıyor. Pütürgeli hemşerimize söyleyeceğim, bir yerde ateş varsa söndürmeye çalışalım. Kazanın altını yakmayalım. Nefisimiz, duygumuz ve hissiyatımız ile değil akıl ve mantığımızla olaylara yaklaşmamız gerekir. Bizlere düşen görev iki kişi arasında bir olumsuzluk varsa onu tatlıya bağlamak olmalıdır. Cenab-ı Allah’ın bize verdiği en büyük görevlerden bir tanesidir. Bir memlekette huzur varsa, bereket vardır, nasip boldur. Pütürge, Malatya ve Türkiye hep birlikte aile olursak, birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın yardımı ile her zorluğu aşarız" ifadelerine yer verdi.

Hizmet anlayışımızda kimseyi ayırt etmeden hizmet götürmeye çalıştıklarını söyleyen Gürkan, "Pütürge ile ilgili elimizde bir kitapçık var. Bütün çalışmalar bu kitapçıkta var. Hangi mahallemizin, hangi talebi var biliyoruz. Sizlerden de tek tek dinleyeceğiz. Sorunları gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Pütürge İlçesinin Muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahallelerinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)