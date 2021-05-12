Başkan YAVUZ ’dan Bayram Mesajı

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ Mesajında şunları söyledi; ’’ Bayramlarımız, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin bir vesilesidir. Bayramlarımız, Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam âlemini kaynaştıran ve bütünleştiren, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir.

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını idrak edip, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin ve tekrar bu mübarek aya ulaşmayı nasip etsin. (Âmin)

Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizde sevgi ve saygı ortamının yayıldığı, toplumun her kesiminden insanlar birbirine güler yüzle yaklaştığı, sıkıntıları ve gerginlikleri üzerinden atıldığı ve nice mutlu bayramlar diliyorum. İnanıyorum ki ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacak ve gelecek bayramlar daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde kutlanacaktır. İnşAllah gelecek bayramların pandemi atlatılarak yine kucaklaştığımız, birbirimize sarıldığımız bayramlar olarak kutlanmasını Yüce Allah’tan diliyorum.

Bu duygularla tüm İslam Âleminin ve Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu, savaşsız ve barış içinde bir bayram geçirilmesini diliyorum.” Dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)