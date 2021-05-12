Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:33

Başkan YAVUZ ’dan Bayram Mesajı

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ Bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan YAVUZ 'dan Bayram Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ Mesajında şunları söyledi; ’’ Bayramlarımız, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin bir vesilesidir. Bayramlarımız, Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam âlemini kaynaştıran ve bütünleştiren, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir.

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını idrak edip, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin ve tekrar bu mübarek aya ulaşmayı nasip etsin. (Âmin)

Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizde sevgi ve saygı ortamının yayıldığı, toplumun her kesiminden insanlar birbirine güler yüzle yaklaştığı, sıkıntıları ve gerginlikleri üzerinden atıldığı ve nice mutlu bayramlar diliyorum. İnanıyorum ki ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacak ve gelecek bayramlar daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde kutlanacaktır. İnşAllah gelecek bayramların pandemi atlatılarak yine kucaklaştığımız, birbirimize sarıldığımız bayramlar olarak kutlanmasını Yüce Allah’tan diliyorum.

Bu duygularla tüm İslam Âleminin ve Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu, savaşsız ve barış içinde bir bayram geçirilmesini diliyorum.” Dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı...
Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu
Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram Sonuna Kadar Devam Edecek Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram...
AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı
Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
MASKİ, Bayramda İş Başında MASKİ, Bayramda İş Başında
Başkan Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı Başkan Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj...
MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı
Güney Kuşak Yolunda Çalışmalar Sürüyor Güney Kuşak Yolunda Çalışmalar Sürüyor
Kernek Meydanı Eskiden Olduğu Gibi Ayağa Kalkacak Kernek Meydanı Eskiden Olduğu Gibi Ayağa Kalkacak
Akçadağder’den Maski’ye Ziyaret Akçadağder’den Maski’ye Ziyaret
Vali Baruş’un “Berat Gecesi” Kutlama Mesajı Vali Baruş’un “Berat Gecesi” Kutlama Mesajı
Başkan Gürkan, "Bugünün Gençleri Yarının Geleceğidir" Başkan Gürkan, "Bugünün Gençleri Yarının...
Başkan Gürkan, Üç Ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı Başkan Gürkan, Üç Ayların başlaması nedeniyle...
Yukarı Çık

banner737

banner716

MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolaysıyla...

Haberi Oku