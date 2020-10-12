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20 Kasım 2020 Cuma 17:14

Baştürk Cam Sanayi 2020- 2021 Tanıtım Filmi yayına girdi

Baştürk Cam Sanayi, 2020-2021 yılı için tanıtım filmi çekildi ve yayına alındı.

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Baştürkler Şirketler Grubu; Malatya’da Un, Yem ve Sentetik Çuval Fabrikası, Akaryakıt İstasyonları ve Senegal’in Dakar şehrinde Un, Yem ve Sıvı yağ üretim yatırımları olan köklü bir gruptur. 1975 yılından itibaren sürekli ve emin adımlarla büyümeye ve dünyaya açılmaya devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyada artmakta olan sürdürülebilir ve sağlıklı gıda amabalajı talebine istinaden Baştürk Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

   

Tanıtım Filmi youtube adresi (Türkçe)    : https://www.youtube.com/watch?v=5ifXRLEU44U

Tanıtım Filmi youtube adresi (İngilizce) : https://www.youtube.com/watch?v=hn7GM_qyd2A

Web : www.basturkcam.com.tr

Twitter : @basturkcamsan

İnstagram : /basturkcamsan

Facebook : @basturkcamsan

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