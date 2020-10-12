Baştürk Cam Sanayi 2020- 2021 Tanıtım Filmi yayına girdi

Baştürkler Şirketler Grubu; Malatya’da Un, Yem ve Sentetik Çuval Fabrikası, Akaryakıt İstasyonları ve Senegal’in Dakar şehrinde Un, Yem ve Sıvı yağ üretim yatırımları olan köklü bir gruptur. 1975 yılından itibaren sürekli ve emin adımlarla büyümeye ve dünyaya açılmaya devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyada artmakta olan sürdürülebilir ve sağlıklı gıda amabalajı talebine istinaden Baştürk Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

Tanıtım Filmi youtube adresi (Türkçe) : https://www.youtube.com/watch?v=5ifXRLEU44U

Tanıtım Filmi youtube adresi (İngilizce) : https://www.youtube.com/watch?v=hn7GM_qyd2A

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