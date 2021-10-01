Battalgazi Belediye Meclis Ekim Ayı Toplantıları Başladı

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.birleşim 1.oturumunda bir araya gelerek, 6 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 1.birleşimin 1.oturumu ile başladı. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlk olarak Eylül ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 6 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, 1 gündem maddesi imar komisyonuna havale edilirken, 2022 Mali yılı Performans programının görüşülmesi, 2022 Mali yılı bütçesi görüşülmesi, 2022 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi ve 2022 Mali yılı ücret tarifelerinin yer aldığı gündem maddeleri de görüşülerek, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2.birleşimin 1.oturumu için 6 Ekim Çarşamba günü saat 14:00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.