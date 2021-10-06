Battalgazİ Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşimi Tamamlandı
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 2.birleşiminde bir araya gelerek, 1 gündem maddesini görüştü.
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Vekili Rıfat Türker’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan 1.oturumun 2.birleşiminde, ilk olarak 1.birleşimin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 1 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Performans Programı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, 3.birleşimin 1.oturumu için 12 Ekim Salı günü saat 14:00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.