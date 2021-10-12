Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının 3.Birleşimi Tamamlandı
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 3.birleşiminde bir araya gelerek, 1 gündem maddesini görüştü.
Battalgazi Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’ın başkanlığında Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 3.birleşimi tamamlandı. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan 1.oturumun 3.birleşiminde, ilk olarak 2.birleşimin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 1 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, 1.oturumun 4.birleşimi için 13 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.