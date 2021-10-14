Battalgazi Belediye Meclisi, 6.birleşimin 1.oturumu için 15 Ekim Cuma günü saat 11:00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 5.birleşimi tamamlandı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Vekili Zafer Kırçuval’ın başkanlığında gerçekleştiren toplantıda ilk olarak 4.birleşimin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Ücret tarifelerinin bir kısmı görüşüldü.

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