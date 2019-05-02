Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısını Yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddeleri yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. İmar ile ilgili gündem maddelerinin ardından Battalgazi Belediyesi 2018 yılı kesin hesabı görüşüldü. Battalgazi Belediyesi’nin 2018 yılı geliri 133.618.309.33 TL, gideri ise 162.665.347.00 TL olarak meclise sunuldu. Yapılan görüşmenin ardından Battalgazi Belediyesi’nin 2018 yılı kesin hesabı oybirliği ile onaylandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, daha sonra 1. ve 2. Kat sathi kaplama yapım işi için 6 milyon TL, agrega üretimi muhtelif malzemesi alım işi için 5 milyon TL, yaya kaldırımı, kilit taşı ve taş duvar yapım işi için 5 milyon TL, bitüm ve muhtelif malzeme alım işi için 9 milyon TL kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Güneş Enerji Santrali yapımı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi konusunu gündem maddesi olarak görüşürken, gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)