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19 Ekim 2021 Salı 20:04

Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Battalgazi Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında tarımsal gelişime katkıda bulunm…

Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Battalgazi Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında tarımsal gelişime katkıda bulunmak ve bölgedeki AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Battalgazi’deki sosyo-ekonomik kalkınmaya, AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve tarımsal gelişime katkı sağlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, bölgenin iklim özelliklerine uyum sağlamış olan bahçe bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler ile peyzaj bitkilerini yetiştirmek amacıyla üretim alanlarının oluşturulması, çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları, tarla günlerinin düzenlenmesi, üretimi yapılan tıbbi aromatik bitkiler ve meyve çeşitlerinin kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi konularda ortak çalışmalar yapılacak.

MÜDÜR ERDOĞAN: “BİRLİKTE FAYDALI ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ”

İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, “Bugün Battalgazi Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü arasında bir iş birliği protokolü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu iş birliğinde amacımız; kayısı araştırma enstitümüzün uzmanlık AR-GE birikimlerinin Battalgazi belediyemizin birikimleri ile deneyimleri ile buluşturarak, bölgemizdeki tarımsal gelişime katkıda bulunmak. Bu nedenle Battalgazi kampüsümüzde bir alanımızı Battalgazi Belediyemize belirli süreyle tahsis etmiş bulunuyoruz. Protokol sürecince burada yapacağımız çalışmaları birlikte yürüteceğiz.  Faydalı bir çalışma olacağını kanaatindeyiz. Bu protokolün her iki kurum ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “PROTOKOLÜMÜZ HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarınlara çok daha güvenle bakabilmek için bu işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. Kayısı Araştırma Enstitüsü, kayısı üzerinde çok önemli çalışmalar yürütüyor. Özellikle iklim şartlarının değiştiği günümüzde kayısının etkilenmemesi için yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar Malatya için önemli çalışmalardır. Özellikle Çölyak hastaları için Glutensiz bisküvi üretimi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlerde Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışını yapıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tarımsal alanda yapılan çalışmaları destekliyorum. Her geçen gün gelişen dünyamızda tarımı da geliştirmemiz lazım. Bu konuyu müdürümüz ile istişare ettik ve bu yıl denemesini yaptık. Önümüzdeki yıl çiftçilerimizi bilinçlendirme ve ürün çeşitlendirme çalışmaları yapacağız. Alternatif ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bilgiler ve tecrübeleri vatandaşlarımız ile bir araya getirmemizle beraber güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Protokolümüzün Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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