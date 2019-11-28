Battalgazi Belediyesi’nden ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesi

Battalgazi Belediyesi, ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesi ile Battalgazi’de bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzme öğretecek. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesinin startını veren Battalgazi Belediyesi, ilçede eğitim veren ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde ücretsiz yüzme eğitimi verecek. Öğrenciler, bu proje sayesinde serbest, sırt, kurbağa, kelebek tarzı yüzme sitillerini öğrenecek. Alanında uzman 4 erkek ve 3 bayan yüzme antrenörleri nezaretinde 1 aylık yüzme eğitimi alacak olan öğrenciler, hem eğitimlerinden geri kalmayacak hem de suyun keyfini doyasıya çıkaracaklar. Projenin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz. Bu projedeki amacımız ise yüzmeyi çocuklarımıza erken yaşta öğretmek” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “ÇOCUKLARIMIZ BİZİM HERŞEYİMİZ, GELECEĞİMİZDİR”

Projenin hayata geçmesiyle birçok öğrencinin yüzme öğreneceğini belirten Başkan Güder, “Bilindiği üzere Battalgazi Belediyemizin Çöşnük’te Sosyal Yaşam Merkezi bulunuyor. Belediye olarak Sosyal Yaşam Merkezinde Aralık ayı itibarıyla bir proje başlatıyoruz. Battalgazi ilçesinde eğitim veren ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerimize, ücretsiz yüzme eğitimi vereceğiz. Uzman antrenörlerimiz nezaretinde çocuklarımıza 1 aylık bir eğitim verecek. Haftanın 4 günü verilecek eğitimlerle çocuklarımız yüzmeyi tam anlamıyla öğrenecektir. Yüzme sporu, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Özgüvenini getirir. Yüzme kursları sayesinde öğrencilerin yaz tatillerinde keyifli zaman geçiriyor.Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm spor aktivitelerinden yararlanmasını amaçlıyoruz.Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz.Bu projedeki amacımız ise yüzmeyi çocuklarımıza erken yaşta öğretmek. Binlerce öğrencimiz bu projeden faydalanacak” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)