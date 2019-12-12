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12 Aralık 2019 Perşembe 13:44

Battalgazi Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık’ Projesine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi hayata geçirildi.

Battalgazi Belediyesi'nden ‘Sıfır Atık' Projesine Destek
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"Sıfır Atık Projesi" kapsamında çocuklarda çevre bilincini geliştirmek üzere Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince eğitim verilmeye başlandı. Verilen Eğitime Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer’de katıldı.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında Yapılan eğitimlerde özellikle doğal varlıkların korunması, çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ile birlikte öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Battalgazi Bölgesindeki tüm okullara çevre bilincinin verilmesi hedefleniyor. İlkokul 4. Sınıf öğrencileri ve Ortaokullarda 5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerde bu zaman kadar 1500 civarında öğrenciye eğitim verilirken, bu eğitimlerin yıl boyu devam etmesi planlanıyor. Gelecek nesillere çevre bilincinin yerleştirilmesi hedeflenen çalışmalarda okullarda periyodik aralıklarla tüm Battalgazi bölgesindeki okullarda eğitimler verilecek. Eğitimler çerçevesinde çevre eğitimi ile birlikte geri dönüşüm, ambalaj atığı, atık yağ, atık pil gibi doğaya zarar veren kimyasalların tahribatının engellenmesi hedefleniyor.

Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulu öğrencilerine Sıfır Atık projesi kapsamında da eğitim verilirken, Sıfır Atık ne demektir? Sıfır Atık neden önemlidir? Sıfır Atık projesinin amacı nedir ? Bireylerlerin sıfır atık projesindeki görevleri hakkında bilgiler verildi.

Eğitimi veren görevliler, hazırlanan animasyon ile çocuklara soru-cevap şeklinde görsel olarak sunumlar yaparak, "Sıfır Atık" projesini eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Verilen eğitimlerde bununla birlikte İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi süreçleri hakkında da bilgiler de veriliyor.

Gerçekleştirilen eğitim sonrasında ise Battalgazi Belediyesi tarafından öğrencilere sıfır atık hakkında eğitici broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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