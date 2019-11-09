Battalgazi Belediyesinin Araç Filosu Büyüyor

Battalgazi Belediyesi araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere7 5 yeni araç alımı gerçekleştirdi. Daha hızlı hizmet verebilmek adına büyük bir yatırımı hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, ilçenin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere toplam 50 adet çöp kamyonu ve 25 adet binek araç satın alarak, araç filosunu genişletti. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinde düzenlenen tanıtım törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci,Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAHVECİ: “YAPILAN HİZMETLER BİZİM SAHADA ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle içinde bulunduğumuz bu hafta münasebetiyle Peygamberimiz (sav)’in dünyaya gelişinin haftasındayız. Rabbim Mevlid kandilinizi mübarek etsin. Ülkemizi her türlü beladan ve fitneden muhafaza etsin. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Allah’a hamd olsun bugün Battalgazi Belediyemiz, yapmış olduğu yatırım ile araçları kendi bünyesine almış oldu. Rabbim bu yaptığı hizmetleri daim etsin. Belediyelerin yaptığı hizmetler, AK Parti olarak sahada bizim ellerimizi rahatlatıyor. Sahada elimizi en güçlü şekilde kılan tüm belediyelerimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. 2014’te Büyükşehir ile birlikte Battalgazimiz merkez ilçe oldu. Merkez ilçe olma münasebetiyle o dönem belediye başkanımız bugün Büyükşehir Belediye başkanımızın yaptığı güzel hizmetler, inşallah Osman Güder başkanımızla birlikte daha ileriye gitmesini bekliyoruz.”

BAŞKAN GÜDER: “VATANDAŞLARIMIZA EN İYİ HİZMETİ SUNMALIYIZ”

10 milyon 600 bin liralık yatırımı törenle hizmete sunduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet çitasını yukarılara taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Başkan Güder, “ Öncelikle tüm Müslüman aleminin mevlid kandili mübarek olsun. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Battalgazi Belediyemizin araç parkına dahil ettiği 75 adet aracın tanıtımını yapma toplantısına hoş geldiniz. Toplam 75 adet araç olmak üzere 50 tane çöp kamyonumuzu ve 25 adet sıfır kilometre binek aracımızı Battalgazi’mizin araç filosuna dahil etmiş olduk. Battalgazi Belediyesi olarak 10 milyon 600 bin liralık yatırım yaptık. Belediye olarak birinci önceliğimiz insan sağlığını tehlikeye sokan çevre kirliliğini ortadan kaldırmaktır. Bunun örneğini 1994 yılında İstanbul’da görülmüştü. Hepinizin görüp bildiği gibi İstanbul’un bütün cadde ve sokakları çöplerle dolup taşmıştı. Önderimiz ve başkanımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğunda ilk icraatı Çevreyi temizlemek oldu. Daha önce Belediye başkanlığı yapmış şuanda ise Milletvekili olarak Malatya’ya hizmet veren Ahmet Çakır Milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımız burada. Hakikaten Malatya’da kendileri bir temizlik standardı oluşturdular. Bu temizlik standardı Türkiye’de birçok ile örnek oldu. Bizde Allah nasip ederse bu standardı daha yukarılara taşımak için gayret sarf edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak Malatya’da çarşının yerleşkesi olan ve gündüz 600 bin insanın teşvik-i mesaide bulunduğu bir yeri sorunsuz bir yeri temizleyip milletimizin istifadesine ve hizmetine sunmak kolay bir şey değildir. İşte bu işlemi Battalgazi Belediyemiz yapıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmalıyız. Buradan huzurlarınızda ekibime teşekkür ediyorum. Şehirleri temizlemek önemli değil. Önemli olan şehirleri temiz tutmaktır. İnanıyorum ki buradaki arkadaşlarımız hepsi öncülük ederek şehrimizin temiz kalması için hepimiz çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Bu yatırımın Battalgazi’miz ve Malatya’mız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

GÜRKAN: “BATTALGAZİ’YE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hizmet çitasını yukarılara taşıma noktasında büyük gayretler gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bu açılışın Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Battalgazi’de 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bu süreçte mesai arkadaşlarımla yaptıkları işlerden dolayı gurur duydum. Temizlik görevlileri turuncu martı oldular. Battalgazi’nin, Malatya’nın temizliği için özveri ile çalışıyorlar. Bakanlar geldiğinde şehrin temizliğini ifade ettiler. Bizler de onlara turuncu martılar sayesinde dedik. Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder’in hizmet çıtasını yukarılara taşımak için büyük gayret gösteriyor. AK parti belediyeciliğinin temelinde bayrak yarışı vardır. Yani siz aldığınız yerde daha ileri götürme çabası içerisinde olacaksınız. Biz de Malatya’yı daha ileri taşıma noktasında gayret ve çaba göstereceğiz. Gayret bizden, destek sizden ve hizmette millete olacaktır. Tekrardan alınan temizlik araçlarının Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ÇAKIR: “OSMAN GÜDER BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM”

Malatya’nın temizlik hizmetinde birçok şehre örnek olduğunu vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Öncelikle Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyorum. Yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle geleceğe yönelik hazırladığı projelerle Battalgazi’nin gelişmesi noktasında yaptığı güzel hizmetler var. Siyaseten tecrübeli, birikimli, Malatya’nın sorunları açısından olsun, yatırımları açısından olsun bilgi ve becerileriyle daha iyi noktalara taşıyacaktır. Bizler de elimizden gelen destek ve katkıları sunacağız. Şehrin büyümesinin yanında kent atıklarının da çevreyi kirletmeden bertaraf edilmesi gerekiyor. Çevreye ve toprağa yüzyıllar sonra zarar verecek atıklar var. Sanayinin atıkları başta olmak üzere bunların düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Malatya’mız cadde ve sokaklarıyla, yapılan çalışmalarla temiz bir çehresi var. Dışarıdan geldiğinizde şehre girdiğinizde temiz bir şehre medeni bir şehre geldiğini herkes hissedebilir. Özellikle yenilenebilir enerji bakımından Malatya çok iyi durumda ve bu yatırımlar artarak devam eder. Başkanımızı tebrik ediyorum bu yatırımdan dolayı. Herkesin emeğine sağlık.”

ÇALIK: “BELEDİYE BÜTÇESİNİ SAĞLIKLI KULLANMAK ADINA ÖNEMLİ BİR HİZMET”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Belediye bütçelerinin sağlıklı kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesinin bütçesini daha sağlıklı ve emin kullanmak adına çok önemli bir iş başardığını düşünüyorum. Temizlik bizim imanımızdan gelir. Memleketimizi temizlik yerel yönetimlerimizin asli vazifesi. En iyisini yapmak için mücadele ederken aynı zamanda belediye bütçesini de en iyi şekilde kullanmaya devam ederler. Osman Güder Başkanımız bugün 11 milyona yakın yatırımı, yeni araçları Battalgazi Belediyesi bünyesine dahil etti. İnşallah bu temizliği bundan sonra da turuncu martılarımız ile birlikte koruyacağız. Bizim yerel yönetimler anlayışımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olması ile başladı. Çöple, çukurla verdiğimiz mücadeleler ve çöp dağlarının ortadan kaldırılması çukurların kaldırılması, İstanbul’un yeniden ihya edilmesi 1994 yılında yerel yönetimler ruhu ile başladı. O günkü hizmetler bize 17 yıllık kesintisiz iktidarı getirdi. Belediye Başkanlarımızın omzundaki yük çok ağır. Bu sorumlulukları kaldırabilmeleri için de hem Yeşilyurt Belediye Başkanım hem Battalgazi Belediye Başkanım hem de Büyükşehir Belediye Başkanım diğer ilçe belediye başkanlarım ile birlikte çok büyük keyifle milletimize hizmet etmek için çaba sarf ediyorlar. Bu araçların hayırlı olmasını temenni ediyorum ve şehrimiz pırıl pırıl olsun inşallah diyorum” şeklinde konuştu.

VALİ BARUŞ: “BU YATIRIMLAR HEPİMİZE GURUR VERİYOR”

Yapılan bu yatırım hizmetlerinin gurur verici olduğunun altını çizen Malatya Valisi Aydın Baruş, şunları söyledi: “Bugün belediye hizmetlerinin en temellerinden birisi çöp toplama hizmetleri, katı atık hizmetleri ve bu katı atıkların sade toplanması değil ayrıca çevreye zararlı olmayacak şekilde bertaraf edilmesidir. Malatya’ya dışarıdan gelen Devlet büyüklerimizin ve ziyaretçilerimizin ilk olarak söylediği husus, Malatya’nın çok temiz bir şehir olduğudur. Bu bizlere gurur veriyor. Sokakları, caddeleri düzenli ve bu caddelerin sokakların etrafında herhangi bir çer-çöp görülmeyen temiz bir şehir. Bu anlamda Malatya’nın temiz hale getirilmesinde başta Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmetin yerine getirilmesi 75 adet aracın temizlik hizmetleri noktasında Battalgazi’ye kazandırılması hepimize gurur veriyor. Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin etkin olarak yürütülmesi ve belediyelerin sınırlı kaynaklarıyla vatandaşın cari olduğu hizmeti en ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi bakımından da çok önemli bir çalışma. Bu araçların Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gece gündüz demeden yirmi dört saat Malatya’nın sokak ve caddelerini temiz tutmak için çalışan tüm işçi kardeşlerimizi buradan tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)