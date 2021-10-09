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09 Ekim 2021 Cumartesi 19:04

Battalgazi’deki Parklarda Revize Çalışmaları Sürüyor

Battalgazi’deki parklarda yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediyesi, vatandaşların keyifli ve huzurlu vakit geçirebil…

Battalgazi'deki Parklarda Revize Çalışmaları Sürüyor
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Battalgazi’deki Parklarda Revize Çalışmaları Sürüyor

Battalgazi’deki parklarda yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediyesi, vatandaşların keyifli ve huzurlu vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanlarından olan Çatyol ve İskender Mahallesi’ndeki 2 adet parkta revize çalışması başlattı.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların aileleriyle sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için bir taraftan ilçeye yeni parklar kazandırırken diğer yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2021 yılı başından bu yana birçok parkta yenileme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, son olarak ise Çatyol ve İskender Mahallesinde bulunan 2 adet parkta, toplam 700 bin liralık maliyetli düzenleme ve yenileme çalışmalarının startını verdi. Çatyol ve İskender mahallesindeki parklarda başlatılan çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, kilit taşı, otomatik sulama sistemi, aydınlatma, oyun aletleri, oturma grupları ve eskiyen kauçuk zeminlerde yenileme işlemi gerçekleştiren ekipler, parkların çevresinde de çim serimi gerçekleştiriyor. Ekiplerin bu özverili ve hummalı çalışmaları mahalle sakinleri tarafından da büyük takdir topluyor.

BAŞKAN GÜDER: “VATANDAŞLARIMIZ YENİLENMİŞ PARKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİRLER”

‘Battalgazili vatandaşlarımıza hizmette asla ‘tamam’ demeden devam edeceğiz’ diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Parklar çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlardır. Oyun oynamak her yaştaki çocuk için önemli bir ihtiyaçtır. Oyun parkları, çocukların fazla enerjilerinin kabul edilebilir bir biçimde harcaması bakımından olumlu benlik gelişimi, bilişsel, çocuğun öz güven ve başarısı, psikolojik, yeteneklerin keşfedilmesi, gücünü kontrol edebilmesi ve bedensel gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Oyun alanlarında bir araya gelen çocuklar, kendi aralarında kurdukları iletişimler ile toplum içerisinde sosyal bir birey olmanın ilk adımlarını atmaktadırlar. Söz verdiğimiz gibi ilçemizde çocuk oyun parkı kurulmayan ve yenilenmeyen mahallemiz kalmayacak. Vatandaşlarımız yenilenmiş parklarını gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmette asla ‘tamam’ demeden devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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