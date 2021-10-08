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08 Ekim 2021 Cuma 18:05

Battalgazi’deki Üreticilere Sertifikalı Arpa Tohumu Dağıtıldı

Yerli tohumu yaşatmak, geleceğe aktarmak ve gelecek nesilleri de sağlıklı gıdaya ulaştırmak için büyük özveri örneği ortaya koyan Batta…

Battalgazi'deki Üreticilere Sertifikalı Arpa Tohumu Dağıtıldı
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Battalgazi’deki Üreticilere Sertifikalı Arpa Tohumu Dağıtıldı

Yerli tohumu yaşatmak, geleceğe aktarmak ve gelecek nesilleri de sağlıklı gıdaya ulaştırmak için büyük özveri örneği ortaya koyan Battalgazi Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği  “Battalgazi’de yarınlar için verimli tohumların toprakla buluşması” projesi kapsamında, Karakaş Çiftliği ve Karatepe mahallesindeki üreticilere sertifikalı arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarımsal üretim ve sağlıklı gıda konusunda Battalgazi’de birçok projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle “Battalgazi’de yarınlar için verimli tohumların toprakla buluşması” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Karakaş çiftliği ve Karatepe Mahallesi’ndeki 46 üreticiye toplam 23 bin ton civarında sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı. Tohumları teslim edilen çiftçiler, aldıkları tohumları çoğaltarak geleceğe de taşımış olacak. Her daim çiftçilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geleceğe bırakabileceğimiz en değerli mirasın sağlıklı gıda olduğunu vurguladı.

Sertifikalı tohumlarını alan üreticiler, hayata geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, “Tohumlarımızı aldık ve ekimlerimizi yapacağız. Aldığımız tohumların en önemli özelliği kuraklığa dayanıklı olması. Verimin yüksek olması bizlere kazanç sağlayacak. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.

ŞUBE MÜDÜRÜ KÖKSAL: “BATTALGAZİ BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, “Kaliteli yemlik arpa üretimini arttırmak, birim alandan daha fazla verim elde edebilmek, örnek olmak, örneği tanıtmak, tarımsal alanları genişletmek, üretimi arttırmak amacıyla arpa tohumu dağıtımı programını gerçekleştiriyoruz. 46 çiftçimiz tarafından bu tohumların ekimleri yapılacak. Tohum desteği sağladığımız proje için çiftçilerimizden ekim, bakım ve hasat yapmalarını istiyoruz. Projedeki paydaşımız olan Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

İLÇE MÜDÜRÜ HACIOĞLU: “22 BİN 750 KİLO TOHUM DAĞITIYORUZ”

Deneme ekimlerinin ardından dağıtılan arpa tohumlarından çok güzel sonuçlar elde ettiklerinin altını çizen Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, “2018 yılından bu yana ilçemizde arpa denemeleri yapıyoruz. Bakanlığımız tarafından geliştirilen sertifikalı tohumları, ilçemizin özellikle susuz noktalarında denedik. 3 yılın sonunda ekilen tohumların diğer tohumlardan daha verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğuna şahitlik ettik. Bu yılda Battalgazi Belediyemizin desteğiyle 2 bin dekar alanda çiftçilerimize yüzde 75 hibe desteği ile tohum dağıtımı yapıyoruz. Çiftçimizin kaliteli ve sertifikalı tohum temini sağlaması birinci önceliğimizdir. Proje kapsamında Battalgazi’de Karakaş çiftliği ve Karatepe mahallemizi belirledik. Şuanda 22 bin 750 kilo tohum dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu arttıracak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “ÜRETİCİLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ”

Sağlıklı gıdayı yaşatmak adına üreticilere önemli tavsiyelerde de bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çiftçilerimize yardımcı olmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız ile güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Birim alandan daha fazla verim alabilmek için Türkiye genelinde çalışmalar yapılmıştı. Bölgemizde 1’e10 verimler alınan ürünler özellikle Trakya bölgesinde 1’e 40 civarında verim alınıyordu. İlçe müdürümüz ile ortak bir çalışma yaptık ve geçen yıl bölgemizde deneme ekimleri yapıldı. Bu ekimlerde ciddi sonuçlar elde ettik. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz arpanın diğer arpa tohumlarından farkı ise kuraklığa dayanıklı olmasıdır. Özellikle bizim bölgemizde son yıllarda yağışın az olması nedeniyle sulama noktasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ürünün kuraklığa dayanıklı olması bizim bölgemiz için artı bir avantaj. Çiftçilerimiz tohumlarını eksinler ve çoğaltsınlar. Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli miras sağlıklı gıdadır. Battalgazi Belediyesi olarak özellikle kuracağımız makine parkuru ile çiftçilerimize makine ekipman konusunda büyük destekler sağlayacağız. Bizler üreticimizin her daim yanındayız” dedi.

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