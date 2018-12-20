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20 Aralık 2018 Perşembe 16:31

Battalgazi Devlet Hastanesi İhalesi 25 Ocak’ta

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin daha önce ertelenen ihalesinin 25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Battalgazi Devlet Hastanesi İhalesi 25 Ocak'ta
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Çalık yaptığı yazılı açıklamada,  “300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin inşaat yapım ihalesi teknik aksaklıklardan dolayı ertelenmişti. Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız son görüşmeler neticesinde hastanemizin inşaat ihalesi 25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olup, yapımına da inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte başlanılacaktır. Projenin dün olduğu gibi bugün ve yarın da takipçisi olmaya devam edeceğiz.”  dedi.

Milletvekili Çalık, Battalgazi Devlet Hastanesi Projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği destek ve talimatla yeniden yapım ihalesine çıkartıldığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, il teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kaydetti.

Çalık,  teknik aksaklıklardan kaynaklı sorunların yaşanmaması için projenin takip edilmekte olduğunun da altını çizdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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