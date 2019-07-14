BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Altunkaya'nın 15 Temmuz Mesajı

Bunun daha öncekine darbelere benzemediğini belirten ALTUNKAYA şöyle konuştu:

“Yani, ne postmodern bir darbe ne muhtıra ne askeri müdahale. Bu çok farklı bir darbeydi. Neticede ordu içinde yuvalanmış olan FETÖ’nün gerçekleştirdiği, cuntanın gerçekleştirmiş olduğu bir darbeydi. Ama elhamdülillah yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki vatansever, milletsever komutanların karşı duruşu, emniyet teşkilatımızın başta Özel Harekatımız olmak üzere cansiperane karşı duruşu, devleti yönetenlerin dirayeti, milletimizin cesareti ve ferasetiyle hep birlikte bu darbe girişimini hem geriye püskürttük hem de ondan sonraki süreçte de FETÖ’yü temizlemek için büyük bir mücadele başlattık. Ve bugüne kadar geldiğimizde de epey yol alındığını da görmekteyiz. Tabii o gün orada milletimizin hep birlikte olması, bütün siyasi partilerin darbeye karşı birlikte ortak bir tavır, duruş sergilemeleri sonucu milletimiz, uygulamaya sokulmak istenen bir iç savaş senaryosundan kurtuldu. Artık Türkiye’de sistemin değişmesiyle birlikte her şey normalleşti. İnşallah bundan sonra birlik içerisinde, beraberlik içerisinde daha güzel günleri birlikte yaşayacağız dedi. İnşallah Türkiye’nin önü bu anlamda daha açık. Daha güzel günleri birlikte yaşayacağız.” değerlendirmesini yaptı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)