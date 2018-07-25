Beydağı ağaçlandırma sahasında başarı yüzde 90

2009 yılında Yeşil Kuşak Ağaçlandırma projesi kapsamında Beydağı eteklerine dikilen 700 bin fidan büyümeye devam ediyor. 650 hektarlık alanda yapılan ağaçlandırma çalışması sonrası yüzde 90 başarının yakalandığını ifade eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede ağaçların kendini göstermeye başladığını ifade eden Polat, “Bundan sonra fidanların gelişimi daha da iyi olacak. Artık fidanlarımız buradaki karstik yapıda çatlakları buldular, köklerini geliştirdiler. Bundan sonra boya çalışacaklar. Malatyalılar her gün geçtikçe bu fidanları aşağıdan görmeye başlayacaklar” ifadelerine yer verdi.

Beydağı ağaçlandırma sahasının 2009 yılında başladığını ve bu güne kadar bin 650 hektar da 700 bin fidanın dikildiğini belirten Polat, “Bu fidanların yüzde 90’ı da tuttu. Buraya emeği geçen tüm çalışanlara bu işi başlatan Malatyalılara teşekkür ediyoruz. İnşallah buralarda orman örtüsü oluştuktan sonra hem faunada ki hem flonadaki zenginlikle burada bir ekosistem bir biyo çeşitlilik oluşacak. İnsanlar gelip burada dinlenebilme imkanı bulacak hem de diğer canlılar burada orman eko sistemi içerisinde yaşama şansı bulacaklar” şeklinde konuştu.

Beydağı ağaçlandırma sahasını görmek isteyen vatandaşlara da seslenen Polat, “Ağaçların kuruyup kurumadığı görmek isteyenler gelip burada yerinde görebilirler. Bizim bekçilerimiz var. Girerken bekçilerimizle girmeleri lazım. Çünkü ufacık bir yanlış buradaki bu kadar emeği bu kadar beklentiyi bir çam şişe kırığına bir sigara izmaritine heba etmemek lazım. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda burada çok emek var, çok alın teri var, buraya devletin milletin kaynağını aktardık. Orman işletme müdürümüze buraya gelmek isteyenleri bizim arabalara bindiririz getirip gezdirip geri götürürüz. Hatta bununla ilgili organize olurlarsa buradaki teklik elemanlarımız da eşlik eder. Burada gelip bilgi alabilirler. Buradan gelmek isteyen vatandaşlara sesleniyoruz, vatandaşlar da sivil toplum örgütlerine de sesleniyorum. Bize müracaat etmeleri halinde onlara eşlik edip imkanları yoksa devletin imkânlarıyla biz onları buraya getirip gösteririz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar Beydağ’ında yapılanları görürlerse bir moral, motivasyon kazanacaklarını düşünüyorum. Buradaki yeşil alanı gördüğünüzde Malatya’nın, ülkenin veya dünyanın geleceği ile ilgili biraz daha pozitif yaklaşılır diye düşünüyorum. Bunun da bir sosyal sorumluluk gereği olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarının Beydağı ile sınırlı kalmadığını da aktaran Polat, “2017 yılında 6 bin 425 hektar yani 62 bin dekar alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Bu kapsamda 3 milyona yakın fidan 16 milyona yakın meşe, badem ve sedir tohumu ektik. Bunlar da Pütürge, Akçadağ, Darende ve diğer ilçelerde yapmış olduğumuz çalışmalar. Malatya’da her yıl ortalama 60-70 bin dekar alanda çalışıyoruz. Bunlar hem ağaçlandır, hem Erozyon hem de mera ıslah çalışmalarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Bu kapsamda 2018 de de yine ortalama 60-70 bin dekar alanda ağaçlandırma, erozyon ve mera ıslah çalışmaları yapacağız. Mera ıslah çalışmalarında vatandaşın mera olarak kullandığı alanlarda gölgelik, sıvat gibi siyanı tesisler yaparak oradaki otlayan hayvanların daha rahat bir ortamda meradan faydalanmaları amacıyla yaptığımız tesisler. Ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeşillendirme çalışırken bir yandan da barajlara veya tarım arazilerini, yerleşim yerlerini tehdit eden alanlarda da erozyon tedbiri alıyoruz. Sel kontrol çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

İHA