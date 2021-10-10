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10 Ekim 2021 Pazar 17:36

Beydağı Tabiat Parkı İnceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı alanı içerisine yapılacak olan Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan’…

Beydağı Tabiat Parkı İnceleme
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Beydağı Tabiat Parkı İnceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı alanı içerisine yapılacak olan Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, İlgili Daire Başkanları ile şube müdürleri eşlik etti.

Türkiye geneline hitap edebilecek bir Gençlik Merkezi yapıyoruz

Kamp Merkezindeki kazı çalışmaları ve yapılacak olan proje hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Türkiye geneline hitap edebilecek bir Gençlik Merkezi ve Gençlik Kampının temel kazıları gerçekleştirilmektedir. Beydağı (İnderesi) Tabiat Parkı 3 bin 100 dönüm bir alanı kapsamakta. Bu alan içerisinde vatandaşlarımız çeşitli aktiviteleri aynı anda yapabilecekler. Park alanı içerisinde piknik alanları, macera parkları, çeşitli spor etkinliklerinin yapılacağı futbol, voleybol ve basketbol sahaları, sosyal donatı alanları ile 250 kişilik gençlik kampının bulunduğu geniş kapsamlı bir spor kompleksi inşa ediliyor.

Kazı çalışmalarının başladığı bu alanda toplam 40 bin metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirilecek. Kazı çalışmalarında ekipler hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekteler. Kazı çalışmalarının ardından temel atma ve kompleksin yapımına başlanması için yoğun bir çaba harcanmakta. Türkiye’deki bütün gençlerimize hitap edebilecek ve kampımıza gelecek olan misafirlerimizin çok güzel bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturulmakta. 3 bin 100 dönümlük bu parkımız Malatya’ya ve bölgeye hitap edebilecek bir kapasiteye sahip olacak. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde park alanının bir kısmını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yapılan bu çalışmalarla birlikte inşallah 2022 yılında geri kalan alanları da Malatyalıların ve gençlerin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Su sıkıntısı yaşanmayacak

Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmaması içinde bin tonluk bir su deposu MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Ayrıca yeşil alanların sulanması ile alakalı olarak da Kernek Meydanında yeniden çıkartılan suyun bir kısmı burada kullanılacaktır” dedi. 

Gençlerimiz için yeni spor alanları inşa ediyoruz

Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmanın haricinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya genelinde, futbol, voleybol, basketbol sahası, jimnastik salonu ile yüzme havuzları ve kapalı spor salonları yapılmakta.  Bizlere her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Malatya’nın gelecek nesillerinin spor yapabilecekleri alanları şimdiden inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımız Malatya halkımıza, bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

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