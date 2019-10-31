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31 Ekim 2019 Perşembe 15:07

Beylerderesi Baraj Göletine 10 Bin Adet Pullu Sazan Bırakıldı

Yeşilyurt sınırlarında bulunan Beylerderesi Baraj Göletine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki baskı altında olan türlerin desteklenmesi ve su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle 10 bin adet pullu sazan bırakıldı.

Beylerderesi Baraj Göletine 10 Bin Adet Pullu Sazan Bırakıldı
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“SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ HER YÖNÜYLE ANLAMLI VE ÖZELDİR”

DSİ 9.Bölge Müdürü Arif Tüfekçi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri, Beylerderesi Baraj Göletine 10 bin adet pullu sazan bıraktılar.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesini desteklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan Beylerderesi Baraj Göletine, DSİ 9.Bölge Müdürümüz Sayın Arif Tüfekçi ve diğer yetkililerle birlikte, göletteki balık çeşitliliğini artırmak amacıyla 10 bin adet pullu sazan bıraktık. Barajımızın verimli bir hale getirilmesi için balıklandırma işlemleri doğal olarak büyük önem arz ediyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak su kaynaklarının korunması ve kirletilmemesi noktasında yapılan bu tür uygulamaları destekliyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli protein kaynağına ulaşmalarının yanı sıra sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine de bu vesileyle katkıda bulunmuş oluyoruz. Su ürünlerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek geliştirilmesi ve yönetilmesi kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli ve ucuz gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu ve bilinciyle ülkemiz su kaynaklarındaki, baskı altında olan türlerin desteklenmesi ve su ürünleri stoklarının takviyesi hedefiyle başlatılan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ gibi anlamlı ve özel bir projeden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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