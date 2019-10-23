“Bir Gülümseme Yeter Bize” Projesi Başlatıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü “Bir Gülümseme Yeter Bize” projesi kapsamında, 10 okulda bin adet kitap hediye edilmesi ve etkinliğe 1500 öğrencinin katılımının sağlanmasının planlandığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Kapsamında hazırlanarak uygulanmakta olan “Bir Gülümseme Yeter Bize” İsimli Projenin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarının Kütüphanelerinin Desteklenmesi faaliyeti içerisinde 10 Ortaokulda okuma etkinliği yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda okuma etkinliğinin yapılacağı okullarda belirlenen sınıflarda okumanın önemi vurgulandıktan sonra öğrencilere kitaplar dağıtılarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile yaklaşık 30 dakika kitap okunmaktadır. Okuma etkinliğinin sonunda okul kütüphanelerine Milli eğitim bakanlığının belirlediği 100 temel eser içerisinden seçilen kitaplardan oluşan 100 kitap hediye edilmektedir. Öğrencilere etkinlik sonunda ikramda bulunularak etkinlik hatırası olarak çeşitli hediyeler sunulacağı ifade edildi.

Proje kapsamanda planlanan 10 okuldan 6’sında bu etkinlik tamamlanmış önümüzdeki günlerde 4 okulda daha bu etkinlik düzenlenecektir. Toplamda 10 okulda 1000 adet kitap hediye edilmesi ve etkinliğe 1500 öğrencinin katılımının sağlanmasının planlandığı bildirildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)