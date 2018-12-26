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26 Aralık 2018 Çarşamba 09:52

‘Bir Şair Bir Yazar Buluşması’ Malatyalı Yazar ve Şairlere Verilen Kıymettir

Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarına devam eden Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu’nun düzenlediği, Malatyalı şair ve yazarları bir araya getirerek, toplumsal ve kültürel alanlarda katkıda bulunmayı amaçlayan “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programı aralıksız devam ediyor.

‘Bir Şair Bir Yazar Buluşması' Malatyalı Yazar ve Şairlere Verilen Kıymettir
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Kent Konseyi’nde düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, Malatyalı şair ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve konuk olarak Şair-Yazar Abdullah Tunç katıldı.

Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, “Biz Malatyalı şair ve yazarlar olarak kendi kendimizi ıskalamamalıyız, bu nedenle yaptığımız toplantılara verilen kıymet aslında kendimize verdiğimiz kıymettir.” dedi. Şiirin hayatında önemli bir yer aldığını da belirten Kahraman,“ Şiir hayata bakış açısında diri bir zihin sunar. Şiirin şuur ile bağlantısı vardır. Ve her şey şiirin konusudur. Şairler, insanların gözden kaçırdığı şeyleri görüp onları yazar ve insanlara derin bir bakış açısı sunar.”dedi.

Programa hayat hikâyesini anlatarak başlayan Şair-Yazar Abdullah Tunç, şiirin tarihsel süreç içerisinde manzumeleştiğini böylece halkın gözü kulağı olduğunu belirterek, “ Geçmişteki dinimizin, dilimizin, destanlarımızın var oluşunda şiirin gücü vardır. Millet olarak topluma değer katarken şiir önemli bir unsur olarak hayatımızda yer almıştır.” dedi.

Şiirlerde sembolik olarak kullanılan ifadelerin günümüzde aynı anlamı taşımadığını da ifade eden Tunç, düşüncesini örneklendirerek trenin geçmiş dönemlerde acı, üzüntü, sevinç gibi bir yaşanmışlığın, duyguların sembolü olduğunu, günümüz de ise aynı ifadeleri içinde barındırmadığına değindi. 

Malatya adına birçok esere imza attığını ifade eden Tunç, eserlerinde kullandığı dilinden ve yazma tekniğinden bahsederek yazmış olduğu şiirleri katılımcılara okudu.
Program sonunda konferansa katılan şiire ve yazmaya merak duymuş vatandaşlar sunumlarında dolayı Abdullah Tunç’a teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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