Bu İyi Niyet! Sivrisinek ve Böcekler

Bu Aziz Mübarek Günü Bir şey yazmayalım dedik. Ama Sayın Başkan beni Doğrumdan Başka doğru yok diyor.

Tek doğru Başkan Selahattin Bey

Sayın Başkana kim akıl veriyorsa bu aklın harekatı ile fazla Malatya Halkı durmaz.

Sayın Başkan biz Bayram çıkana kadar başka konulara girmeyeceğiz. Ama şunu bilin yapılan her şeyin % 90 biliyoruz bunları zamanla paylaşacağız.

Sayın Başkan siz Ahde Vefayı bilen biri değilsiniz. Bunu en yakın Çevren dahi bu Makama gelince gördü.

Sizin iki yüzünüz varmış! Seçimden Önceki yıllar ve Seçimden sonraki Dönem. Bari hiç olmasa biraz bekleseydiniz.

Size bugüne kadar en yakın Dostlarınızın bile artık sözüne itibar etmiyorsunuz. Onlara bile doğruyu söylemiyor, onların sözü de bir kulağınızdan girip diğerinden çıkıyor.

Sayın Başkan Göreve getirdiğiniz Battalgazide olan veya dışarıdaki Son 15 yıldır beraber iş yaptığınız hariç gelenler Sembolik görevler verdiniz. Bunlara güveniniz yoksa Sembolik göreve getirmeseydiniz.

Sayın Başkan Ulusal Kanallara çıkıp konuşuyorsunuz. Bir Maske olayını anlatıyorsunuz. Zaten Sözde Virüs bitti. Oda Mevcut hiçbir personelinize Maskeyi Halka kavuşturamadınız. Mevcut personellerde artık sözünüz geçmiyor.

Yine!

Size Ahde Vefayı unutmayan, Sözde Genel Müdür yardımcısı diye göreve getirdiğiniz ama O Görevi dahi vermediğiniz! Hasta olan ama sizi yarı yolda bırakmayan Abone Daire başkanlığına getirdiğiniz Ahmet Yalınkılıç ve diğer Bir Daire Müdürü ve Personeli olmasa Maskerler de Evlere ve iş yerlerine kavuşmayacaktı.

Maski genel müdür yardımcılığına söz verip daire başkanı yaptığınız Ahmet Yalınkılıç Maski Müdürü ve Sizin aranızda dönüp dolaşıyor. Müdür Başkan diyor Siz Müdür diyorsunuz Mertçe çıkın deyin.

Size bu görevi vermeyeceğiz zaten vermeyeceksiniz. Nedenini de de yazacağız ama Şahsiyetli bir insanın Onuru ile oynamayın!

‘Her yerde Cumhurbaşkanı bana Teşekkür etti’ diyorsunuz. Maske ve Çalışmalarım için Hangi Maske ve Hangi çalışma için Teşekkür etti Halkın bilmediği gizli bir Çalışmamı Maske ise üste yazdık Son anda yetişti.

Birçok yerde daha iki aya kadar arkamdaki Güç diyordunuz arkanızdaki gücü size yakın olanlara söylüyordunuz. Hayırdır son bir ayda ne oldu bir istifa aniden sizi AK Partili şekline mi soktu? Siz hayatınız boyu AK Partili olmadınız. Buda Maskenin ikinci yüzümü ?

Basına Bir Kişi atadınız amaç değişikti. ama işin yüzünü Allah değiştirdi. Görevi yapıyordu, neden aniden görevi bıraktı? Zaten kendinize göre basınla hala görüşüyorsunuz.

AK Partiye mevcut düzende yakın olmayan bütün basınla beraber oturup kalkıyorsunuz. Malatya da yerel basın olarak TV ve Gazetelerle berabersiniz. Diğerleri sizin için bir önemi yok. neden mi yok?

Göreve gelmeden size en çok İnternet Medyası yardımcı oldu. Bunların bazılarına destek oluyorsunuz zaten. Basına Destek sadece Banner Reklamı değildir. Bunu yerel basın böyle bilse dahi istediğinize her türlü yardımı yapıyorsunuz. Nasıl mı? onunda yolu çok ama ispatı yok. Bunu Battalgazide de yapıyordunuz. Aynı çizgide devam ediyorsunuz !

Bakın Yaptığınız atamaların birkaçı daha önce yanlış işler yaptı diye uzaklaştırmıştınız ne oldu ? yeni çıkan Af kanunu bunlara da mı yansıdı ? yalnız af kanununda bu konular af kapsamı dışıydı.

Yeni Daire Başkanları atayacaksınız. Bunları AK Partililer ile beraber mi yapıyorsunuz ? AK parti bunlara Referans oluyor mu ? yoksa Sadece AK Parti il Başkanı ile mi yapıyorsunuz ?

Cumhur ittifakı ile Seçildiniz ama Göreve geldiğinizden beri bir bildiğimiz Park bahçeler Daire başkanı atadınız oda Daire başkanımı Müdürmü bile belli değil hiçbir yetkiye sahip değil.

Şahısların onuruyla oynamayın! Bu konuyu Bayramdan sonra daha Net yazacağım. Bir Gariban Ülkücü işe almadınız ?

Görüştüğün yıllardır Devletin Önemli kademelerin Başkanı var. Onlarla kendinize Şekil vermeyin! biz zannetmiyoruz bu Zat sizin böyle düşündüğünüzü ? Makamlar gelip geçici.

Sayın Başkan öyle şeyler oluyor dediğim gibi. Bayram sonrası Malatya ya hem Depremden dolayı hemde Ramazanda Trilyonlarca yardım geldi. Bu Paraları Bankaya mı yatırdınız ?

Sayın başkan Virüsten dolayı İlaçlama yapmadınız mı? her taraf Sinek Sivrisinek ve Hamam böceği doldu bunlar yıllardır ilk defa bu ayda bu kadar erken geldiler. Bırakın Park ve mesire alanlarını evlerin penceresini açamıyoruz. Ağaçlar dolu böcek. Yeni gelen Daire Müdürüne Siz mi ilacı da Tasarruflu kullanın dediniz ?

Biz Sizin Seçim Öncesi Kişiliğinize ve Sözünüze inandık. Bütün eski Fetöcular Mevcut Meşale ve Ahlaki yönü zayıflar Sizin yeni ekibiniz oluyor! Seçim öncesi Sözleriniz bu değildi ? Cumhur ittifakına uymayan kişilerle berabersiniz!

AK Parti il Başkanı ve Vekiller Sessiz demek onlarla bazı konularda anlaştınız. Zaten bir AK parti Vekili hariç hepsi Ticaretle uğraşıyor. Demek bunlar memnun AK Parti yönetimi ve Tabanıda memnun mu ?

Sayın Başkan! Soylu gibi harekat etseydiniz yine neyse. Fakat, yaptıklarınız çok tuhaf?

O Kadar Meclis üyesi var. Bazıları yıllardır sizinle özel hayatta bile beraber onlar hariç !! hiçbir Belediye Meclis üyesi de konuşmuyor.

Sayın Meclis üyeleri bu bir KUL Hakkıdır Sözüm HAKKA inananlara! el kaldırıp indirmenin bu tarafta olmasa O tarafta karşılığı var. Allah her şeyi gören ve bilendir

Sayın AK Parti Genel Başkan yardımcısı yerel yönetimlerden sorumlu Özhaseki bey hiç Doğu ve güneydoğu bölge başkanı ile istişare yapmıyor mu? Malatya da neler oluyor yarın seçim olsa Üç İlçe gitmişti şimdi il bile Tehlikede AK Parti tabanına sorun.

Sayın Selahattin bey! siz Daha Önce Bu ilde Bağımsız girip kazandınız. Son Seçimde % 70 üstünde oy aldınız. Örnek Akçadağ ilçesinde Ak parti adayının iki misli Oy aldınız. Akçadağa bir Çivi Dahi çakmadınız. Yarın AK parti olsa da bu oyu alamazsınız. Bağımsız girseniz bırakın Oyu bugüne Kadar Size Her yerde dostluk yapanlar dahi yanınızda yürümez!!!

Belediye Han olmuş. kimler giriyor? kimler çıkıyor? Kimleri tanıyorsunuz ? yanınıza aldığınız Danışmanlar kendi işleriyle uğraşıyor. Danışman dediğiniz Olacak şeyi olmadan size sunması ve Önlem alması lazım. Büyükşehir Güvenlik Allah’a emanet. Güvenlik dediniz mi her şeyi görmesi lazım. Bu da size Güveni ve Dostluğu olandan olur. Büyük hata yapıyorsunuz !

Sayın Başkan yanınızda Size yön gösterenler sizin Tercihiniz. Bugüne kadar Olumsuz Ama Artık evlere giremiyoruz yarın Park bahçe Mesire yeri sinek Böcekten girilmeyecek durumda acil önlem almanız dileğiyle…

Sayın Başkan Sözde Tasarruf Malatya Halkına İhanet Özde Tasarrufa gücünüz yetmedi ?

Akşam yastığa başınızı koyarken iyi düşünün yeni başlamış gibi düşünün yoksa Farkınız kalmaz. Bayram sonrası yeniden

Vesselam

Malatyalı Hakkı Şenyiğit