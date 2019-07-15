Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35

Bu Topraklar Üzerinde Hayaller Kuranlar, Şanlı Tarihimizi Tekrar Tekrar Okusunlar

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Fetö Terör Örgütü’nün yapmış olduğu hain saldırıya korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Bu Topraklar Üzerinde Hayaller Kuranlar, Şanlı Tarihimizi Tekrar Tekrar Okusunlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başkan Işık 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında şu görüşlere yer verdi;

"TÜRK MİLLETİ’nin tarihini bilmeyenlerin, 15 Temmuz akşamı efendilerinden aldıkları emir doğrultusunda yapmış oldukları darbe girişimi ile halkın üzerine doğrultulan silahlar, sürülen tanklar; onların karşısına KORKMAdan iman dolu göğüslerini dimdik siper eden TÜRK MİLLETİ tarafından engellenmiştir.

Bizler tarihimiz boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmış aziz bir neslin torunlarıyız. Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, üzerinde yaşadığımız bu topraklarda hayatta kalabilmenin ağır sonuçları olacaktır. Var olmanın ağır bedellerini şimdiye kadar Türkiye’nin her karış toprağında şehitlik ve gazilik mertebesine yükselerek; ardımızda gözü yaşlı analar, babalar, çocuklar ve eşler bırakarak nasıl ödediysek, bundan sonrada VATAN, BAYRAK, EZAN aşkı ile kanla kazanılan bu toprakları kan dökmeden bırakmayacağımızı ÜLKÜ OCAKLARI’nın bir neferi olarak dosta, düşmana ilan ediyoruz.

15 Temmuz; TÜRK MİLLETİ’nin birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği gerçek bir sınavdır. Bu soylu millet bir olduğunda, birlik olduğunda neler yapabileceğini, bir tarihi kapatıp yeni bir tarihi nasıl açtığını İstanbul’un Fethi’nde, Çanakkale’de, Sakarya’da, Maraş’ta, Antep’te göstermiştir. Bu toprakların tek bir sahibi vardır o da; KADİM TÜRK MİLLETİ’dir. Bu topraklar üzerinde hayaller kuranlar, şanlı tarihimizi tekrar tekrar okusunlar.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü karalıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan başta Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyor, yüce KADİM TÜRK MİLLETİ’ne şükranlarımı arz ediyorum..."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Tatar’ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Birlik Günü Mesajı Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Tatar’ın...
BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Altunkaya'nın 15 Temmuz Mesajı BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Altunkaya'nın...
MESOB’dan esnaflara ve vatandaşlara bayrak MESOB’dan esnaflara ve vatandaşlara bayrak
15 Temmuz Şehidi Mezarı Başında Anıldı ve Tüm Şehitlerimize Yeni Cami’de Mevlid Okutuldu 15 Temmuz Şehidi Mezarı Başında Anıldı ve Tüm...
Milletvekili Fendoğlu'nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Milletvekili Fendoğlu'nun 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleri Ve Gaziler İle Bir Araya Geldi Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleri Ve Gaziler İle...
Yukarı Çık

Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi...
Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Birlik Günü dolaysıyla...

Haberi Oku