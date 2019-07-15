Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Fetö Terör Örgütü’nün yapmış olduğu hain saldırıya korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Başkan Işık 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında şu görüşlere yer verdi;

"TÜRK MİLLETİ’nin tarihini bilmeyenlerin, 15 Temmuz akşamı efendilerinden aldıkları emir doğrultusunda yapmış oldukları darbe girişimi ile halkın üzerine doğrultulan silahlar, sürülen tanklar; onların karşısına KORKMAdan iman dolu göğüslerini dimdik siper eden TÜRK MİLLETİ tarafından engellenmiştir.

Bizler tarihimiz boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmış aziz bir neslin torunlarıyız. Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, üzerinde yaşadığımız bu topraklarda hayatta kalabilmenin ağır sonuçları olacaktır. Var olmanın ağır bedellerini şimdiye kadar Türkiye’nin her karış toprağında şehitlik ve gazilik mertebesine yükselerek; ardımızda gözü yaşlı analar, babalar, çocuklar ve eşler bırakarak nasıl ödediysek, bundan sonrada VATAN, BAYRAK, EZAN aşkı ile kanla kazanılan bu toprakları kan dökmeden bırakmayacağımızı ÜLKÜ OCAKLARI’nın bir neferi olarak dosta, düşmana ilan ediyoruz.

15 Temmuz; TÜRK MİLLETİ’nin birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği gerçek bir sınavdır. Bu soylu millet bir olduğunda, birlik olduğunda neler yapabileceğini, bir tarihi kapatıp yeni bir tarihi nasıl açtığını İstanbul’un Fethi’nde, Çanakkale’de, Sakarya’da, Maraş’ta, Antep’te göstermiştir. Bu toprakların tek bir sahibi vardır o da; KADİM TÜRK MİLLETİ’dir. Bu topraklar üzerinde hayaller kuranlar, şanlı tarihimizi tekrar tekrar okusunlar.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü karalıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan başta Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyor, yüce KADİM TÜRK MİLLETİ’ne şükranlarımı arz ediyorum..."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)