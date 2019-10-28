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28 Ekim 2019 Pazartesi 10:05

Bu Tür Tesisler Ülkenin Kalkınmasında Önemli Roller Oynuyorlar

Vali Aydın Baruş, 2. Organize sanayi bölgesinde ihracata yönelik giyim eşyası üretimi yapan fabrikanın açılış törenine katıldı.

Bu Tür Tesisler Ülkenin Kalkınmasında Önemli Roller Oynuyorlar
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Yazıhan’lı İşadamı MİL-MAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Tanrıverdi, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın konuşmalarının ardından Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında, “Öncelikle güzel ilimize böyle müstesna bir tesis kazandıran Abdulvahap Gazi Tanrıverdi ve firmanın kuruluşunda gelişmesinde önemli rolü olan katkısı olan Sonay hanımı tebrik ediyorum. Bu hakikaten Malatya olarak gurur duyacağımız bir tesis. Biz Malatya’da hakikaten bu tür tesislerin artmasını istiyoruz. Çünkü Malatya insanının istihdama ihtiyacı var. Biz Malatya’da kadın istihdamını artırmak istiyoruz. Böyle müstesna tesislerde kadınlarımızın çok daha rahat çalışma mekânlarına sahip olarak ailelerin geçimine katkıda bulunuyorlar ve ülkenin kalkınmasında önemli roller oynuyorlar. Bugün açılışını yaptığımız tesis, Malatya’ya ufuk kazandırabilecek tesislerden birisi. Çünkü biz Malatya’nın sadece tekstilde ve Konfeksiyon da söz sahibi olmasını istemiyoruz aynı zamanda moda anlamında da Türkiye’de söz sahibi bir il haline gelmesini istiyoruz. Bugün mutluyuz ki Organize Sanayi bölgelerimizde 23 bini aşan istihdam var. Bu tesisin kurulmasında emeği geçen Mil-May Tekstilin değerli sahibine ve değerli çalışanların ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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