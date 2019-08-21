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21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44

Bülent Arınç’tan Başkan Gürkan’a ziyaret

Düzenlenecek bir programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Bülent Arınç'tan Başkan Gürkan'a ziyaret
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Ziyarete, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya eski milletvekili Cemal Akın ile MTTB Malatya il Başkanlığı üyeleri katıldılar.

Malatya emin ellerde istikbale hazırlanıyor

Ziyarette ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuştu. Bülent Arınç’ı Malatya da ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Başkan Gürkan, “TBMM eski Başkanımız Sayın Bülent Arınç Malatya’yı yakından tanıyor. Malatya’yı biz tarif ederken, ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı yer, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri’ adıyla ifade ediyoruz. Değişik medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir yerdir Malatya.

Malatya, Evliya Çelebi’nin ifadesiyle Dar-ül Rıfat yani seçkin insanların yaşadığı şehir olarak anılmaktadır. Ayrıca, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Abdulvahap Gazi hazretleri de Zat-ül Himme demiş, himmetli insanların yaşadığı diyar olarak tarif etmiş.

Bu coğrafyayı mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı sergileyeceğiz. Bu konuda Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve siz büyüklerimizin desteğiyle şehrimizi çok daha güzel bir şekilde geleceğe hazırlayacağız.

Malatya’mız tertibi ve temizliğiyle güzel bir şehir. Bugüne kadar Malatya’ya hizmet etmiş olan Başkanlarımızdan Cemal Akın Başkanımız, Ahmet Çakır Başkanımız var, şimdi Milletvekilimiz buradalar, Malatya’ya büyük emekleri geçti ben bu vesileyle de kendilerine ve diğer emeği geçen Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de devraldığımız hizmet bayrağını aldığımız yerden daha ilerilere götürmek, Malatya insanını huzurlu ve mutlu etmek için elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz.

Kuzey Çevre Yolumuz ve kuşak yollarımızın yanı sıra Çevre Yoluna paralel yeni bağlantı yollarının yapımına başladık. Önümüzdeki süreçte Millet Bahçesi, fuar merkezi, lisanslı kayısı depoculuğu tesisi, ekmek fabrikası, yemek fabrikası, altyapı projeleri ve yol projelerinin temellerini atacağız. 7-24 Malatya’ya hizmet ediyoruz. Malatya emin ellerde. Şehrimizi mazisine layık bir şekilde istikbale hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye de en yüksek oy oranıyla seçilmiş Başkanımızı kutluyorum

Gösterilen konukseverlikten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, “31 Mart seçimlerinde Başkanımız Selahattin Gürkan büyük bir başarı elde etti. Başkanımı kutluyorum. Türkiye de en yüksek oy oranıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olmak hem kendisine hem Malatya’mıza yakıştı. Şüphesiz bu başarıda parti teşkilatımızın, milletvekillerimizin ve Malatya halkının kendisine teveccühünün de büyük katkısı var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu oran Sayın Cumhurbaşkanımızı da çok mutlu etti. Bu anlamda Malatya halkına teşekkür vesilesiyle ilk ziyaretini yapacağı kentlerden biride Malatya olacaktır.” dedi.

Malatyalılar memnun olacak

Malatya’nın önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Arınç, “Büyükşehir olduktan sonra yatırım ve hizmetler devam etti. Şehir yaşanmaya değer bir şehir olmalı. Tarım ve sanayi güçlenmeli, turizm potansiyeli artırılmalı. Dünyanın tanıdığı bir şehir olmalı. Rahmetli Özal ile birlikte Malatya bu hüviyetine kavuştu. Sağlık yatırımları, üniversiteler buna birer örnek. Malatya hem bürokraside hem siyasette hem ticarette çok önemli kişiler ortaya çıkardı. Çıkardığı bu şahsiyetler Türkiye de önemli işler yaptılar. Önümüzdeki yıllarda Malatya’ya yapılacak hayırlı hizmetlerin Malatyalıları memnun edeceğini düşünüyorum. Malatya bölgesinin kutup yıldızı” şeklinde konuştu.

Ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç’a kılıç ve kayısı hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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