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30 Temmuz 2020 Perşembe 12:37

Bülent Tüfenkci’nin Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Bülent Tüfenkci'nin Kurban Bayramı Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin Kurban Bayramı Mesajı;

"Birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin, sadakat ve fedakarlığın simgesi olan Kurban bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir.

En zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bayramlar, aynı zamanda bir araya gelme, hasret giderme zamanlarıdır. Ancak içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bu müstesna zamanları hem kendimizi hem de yakınlarımızı düşünerek geçirmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan bunun bilincinde olarak hareket etmesini beklemekteyiz.

Allah adına kurbanlarını keserek paylaşan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını temenni ediyor, bayram için yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını hatırlatarak bütün vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Canını vatanın ve milletin bekası için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Mübarek Kurban Bayramının tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kıymetli hemşerilerime ve milletimize Cenab-ı Hak’tan sağlık ve esenlikler diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Vali Baruş'dan Kurban Bayramı Mesajı
Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

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