Büyük sınava Büyük destek

Programa Grup Olay Yeri’nin sürpriz konseriyle başlandı. Erken saatlerde salonu dolduran gençler “Grup Olay Yeri” şarkılarıyla doyasıyla eğlendi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, İŞGEM Genel Müdürü Muzaffer Çelik, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tayfun Özcan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Berber: “Hep gençlerle beraberiz”

“Büyük rüyaya uyanmaya hazır mısınız?” diyerek konuşmasına başlayan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Değerli gençler Yeşilyurt Kent Konseyi olarak sizlere hizmet vermekten büyük onur duyuyoruz. Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde 3 bin sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Yine Medeniyet Sanat Araştırmaları merkezinde siz değerli gençlerin sayısı 2 bini geçti. Bu da şunu gösteriyor ki Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi gençlerle bir arada. Huzurlarınızda yaptığımız bütün hizmetlerde sınırsız desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Çınar: “Biz gençlerle yürüyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı konuşmada, “Yaklaşık dört ay önceydi Kültür Kongre Merkezinde o zaman bir söz vermiştik. O günkü kalabalık o günkü coşku, heyecan gerçekten müthişti ve taktire şayandı. Bizler de araya çok zaman girmeden hem sözümüzü yerine getirmiş olalım hem de bu coşkuyu güzelliği bu dinamizmi tekrardan harekete geçirelim dedik. Gençlerimize de moral ve motivasyon olur Malatyalılarımıza da olur Yeşilyurt’umuza da olur.” dedi. Çınar daha sonra şöyle devam etti:

“Bizler özelikle gençlerle ilgili bir proje olunca bir çalışma olunca bir aktivite olunca kesinlikle akan sular durur ve gençler bir tarafa diğer işler bir tarafa şeklinde hareket ediyoruz.

İnşallah yeni dönemde de hep birlikte daha güzel projelerde de daha nitelikli işlerde Yeşilyurt’umuzu ve Malatya’mızı geliştirmeye büyütmeye katkı sunmaya adayız.

Biliyorsunuz ki gençler özellikle yaklaşık on ay kadar önce bizler göreve başladık göreve başladığımızdan beri gençlerimize yönelik çok büyük ve güzel etkinliklerimiz oldu çok güzel organizasyonlarımız oldu. Sizler bizlerin bütün organizasyonlarda büyük desteklerimiz oldu büyük katkılarımız oldu. İnşallah önümüzdeki hafta Pazar günü biliyorsunuz tekrardan yeni dönem seçimimiz var bu seçimde de özellikle ben gençlerden sahip çıkmalarını istiyorum.”

Çınar, sözlerini şöyle tamamladı: “Gökhan Müftüoğlu çok güzel bir şekilde organizasyon yapıyor çok güzel motive ediyor. Sınav dönemindeyiz birkaç ay içerisinde ülkemizde bir çok sınav olacak askeri sınavlardan üniversite sınavlarına yine lise sınavlarına farklı okullarla ilgili sınavlara hem sınava motivasyon olur hem değerli hocamızın bilgisinden deneyiminden ve bu motivasyon kaynaklarından motivasyonla ilgili değerli sunumlarından da istifade etmiş olacağız.”

Gri Koç Gökhan Müftüoğlu’nun Sınav Motivasyon sunumu ile devam eden program plaket taktimleri ile sona erdi.

Program sonunda Grup Olay Yeri müzik grubu üyelerine Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından teşekkür belgeleri ve Gökhan Müftüoğlu’na Belediye Başkanı Mehmet Çınar Tarafından plaket ve kayısı takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)