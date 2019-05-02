Büyükelçi Cooter, MTÜ Uluslararası Eğitim İşbirliği Konferansına katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş’unda katıldığı konferans öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan lezzet şöleni stantları gezildi, ardından Turgut Özal Müzesi ziyaret edildi.

Müzik dinletisi ile başlayan konferans öncesi Yeşilyurt Meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından tasarlanarak hazırlanan Milat konulu Bahar Defilesi yapıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi henüz kuruluşunun 1. yılını doldurmadan ikinci bir uluslararası eğitim etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Bir yandan kuruluş ve kurumsal çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan bilimsel ve akademik çalışmaların yanında uluslararası eğitim işbirliği girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Malatya geçmişinde 2 üniversiteye ev sahipliği yapmıştır, bugünde 2 devlet üniversitesine sahiptir. Selçuklu döneminde Şahabe-i Kübra Medresesi ve Şahabe-i Sura Medresesi olmak üzere Malatya’da iki büyük medrese bulunuyordu. Böyle bir tablo karşısında kentimize, ülkemize, coğrafyamıza ve dünyaya karşı bilimsel olarak sorumluklarımızın olduğunun farkındayız. Bu tarihi misyonumuzdan dolayı uluslararası üniversite olma hedef ve idealindeyiz.

Rektör Prof. Dr. Karabulut şöyle devam etti, “Anadolu toprakları geçmişten bugüne geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Biz istiyoruz ki geçmişten bugüne gelen bu zengin potansiyel yarınlara da aktarılsın. Bunun için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurduk. Anadolu’da olan zenginliği dünya ile, dünyada olanı da Anadolu ile paylaşmak istiyoruz.

Bunun için uluslararası işbirliği ve uluslararası eğitimi önemsiyoruz. Sağlıklı toplum sağlıklı gelecek demektir.Sağlıklı gelecek için Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda hem eğitim, hem üretim, hem uygulama ve hem araştırma merkezi olacaktır.Üretim konusunda ilk adımı attık; acı kayısı çekirdeği ekstresi artık Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde üretilecek. Yakın zamanda 20 ayrı bitki ekstresi çeşidinin üretimi de yine üniversitemiz tarafından sağlanacak. Üniversitemizi ziyaret eden ilk büyükelçi olan Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Chris Cooter ve kıymetli eşlerine bir kez daha teşekkür ediyor ve bu ziyaretin her alanda işbirliğine katkı sunmasını diliyorum.”

Malatya Valisi Aydın Baruş, “ Yaklaşık bir yıl içerisinde Turgut Özal Üniversitesinin sergilemiş olduğu performans hakikaten hepimize mutluluk veriyor. Çünkü Turgut Özal Üniversitesinin değişik alanlarda ilimizde değişik ufuklar kazandıracağını düşünüyoruz. Malatya tarihi, medeniyeti ve kültürü çok derinlere giden bir il. Bu ilde hakikaten geçmişte yaşamış uygarlıkların, medeniyetlerin bizlere bıraktığı derin bir bilim mirası var. Bizler, Müslümanların medeniyeti olarak Hz. Peygamberimizin buyurduğu gibi ‘İlim Çin’de de olsa alınız çünkü ilim her Müslüman üzerine farzdır’ anlayışıyla bu topraklarda yaklaşık bin yıl önce medreselerin kurulduğu ve o medreselerde ilmin tahsil edildiği bir memlekete sahibiz. Bunun değerini de çok iyi bilmeliyiz. İşte bu tarihi mirasın getirdiği sorumlulukla bilim yuvalarımız olan üniversitelerimizi geliştirmek için çalışmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, “Hepinizin bildiği üzere, her gün akıllı telefonlarınızda vakit geçiriyorsunuz. Giderek, dokunamayacağımız şeyler daha fazla önemli hale gelmekte ve bu durum sorunlarla nasıl başa çıkacağımızı ve bunların çözümlerine dair düşüncelerimizi etkilemektedir.

Uygulamalar, sosyal medya ve e-ticaret gibi sanal nesneler artık hayatımızda giderek daha büyük bir rol oynamakta. Bu durum; fiziksel aktiviteden değil entelektüel aktiviteden dolayı ortaya çıkmaktadır. Eğitim, bu yeni sanal ekonominin topluma hizmetini sağlamanın ve ondan faydalanmanın anahtarıdır.

Hepiniz mezunların mezun olmayanlardan daha yüksek gelir elde ettiklerini biliyorsunuz; özellikle de gelişmekte olan bir işyerinde uygulamalı bilimler, mühendislik ve diğer disiplinlerde diplomalara sahip olmak önemli bir avantajdır. Sanal işler giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu sadece Yapay Zeka gibi yeni gelişen teknolojiler için geçerli değildir. Sanal dünyaya en fazla konu olan şey ilişkilerdir ve yeni teknolojilerle ilişkiler gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Örneğin, sosyal medyanın kişisel ilişkileriniz için ne kadar önemli olduğunu hepiniz bilmektesiniz. Ülkeler arasındaki ilişkilerde de sosyal medya, benimde mensubu olduğum büyükelçilik görevi gibi, birkaç kişi tarafından yönetilen, başkentler arasında işleyen oldukça kısıtlı kanallardan, artık her tür birey ve kuruluş arasındaki her seviyede kurulan ilişkiler silsilesi haline gelmiştir. Internet sayesinde, artık daha kolay seyahat edilmekte, artan zenginlik dünyaya daha eşit dağılmakta, Kanada ve Türkiye gibi ülkelere büyük nüfus hareketliliği gerçekleşmektedir. Bu muazzam yeni ilişkiler dalgasıyla kenara çekilmek yerine; anlamak, faydalanmak ve gezmek için uluslararası deneyim ve öğrenim ile güçlendirilmiş iyi bir eğitime ihtiyacınız var. Bu olmadan, geride kalma riskiniz var.” ifadelerini kaydetti.

Konferansın sonunda Vali Baruş ve Rektör Prof. Dr. Karabulut tarafından Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter’e ve eşine hediye takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)