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27 Nisan 2018 Cuma 12:57

Büyükşehir 18 parsel sattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 18 parseli ihaleyle sattı.

Büyükşehir 18 parsel sattı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, 5’i Bahçebaşı, 2’si Kavaklıbağ, 1’i Yaka mahallesinde, 9’u Yeşiltepe ve 11’i de Tecde bölgesinde olmak üzere toplam 28 taşınmazın ihalesini yaptı. Encümen Salonunda yapılan ihalede 28 parselden 18’nin satışıgerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 28 parsel ‘Açık ve Kapalı Teklif Usulü’ ile satışa çıkarıldı. Encümen huzurunda yapılan ihalede 28 parselden 18’inin satıldığı ve bu parsel satışlarından toplam 7 milyon 841 bin lira gelir elde edildiği belirtildi.

Parsel satış ihalesi, ita amirinin onayından sonra geçerlilik kazanacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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