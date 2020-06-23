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23 Haziran 2020 Salı 15:42

Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak, saha çalışmalarını daha hızlı yapabilmek için araç ve makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı
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Toplamda 106 iş makinası ve araç alan Büyükşehir Belediyesi, araçları etap etap teslim alıyor. Birinci etapta 47 iş makinası ve aracı filosuna katan Büyükşehir, ikinci etap teslimatı olan 41 iş makinası ve aracıda bünyesine kattı. Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanılacak araçlar için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şirket Genel Müdürleri, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Daha verimli çalışacağız

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kısa bir konuşma yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarından bahseden Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kattığı iş makinaları ve araçlarla sahada daha verimli çalışacağını söyledi.

Üçüncü etabı Temmuz ayı içerisinde teslim alacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Son etabımızın büyük bölümü toplu taşıma araçlarımızdan oluşuyor. 88 aracımızı teslim aldık. Bu araçlarımızın hepsi sahada çalışmaya başladı. Geriye dönüp baktığımızda makine parkımızın büyük bölümü çok yaşlıydı. Bu yaşlılığa bağlı giderler sürekli karşımıza çıktığı gibi saha çalışmalarımızda aksıyordu. Optimum ölçüde bu tabloyu ortadan kaldırmak için bu yenilemeyi yapmak şarttı. Yıllık 15 milyonun üzerinde bu yaşlılığa bağlı parça ve yenileme giderimiz vardı. Hizmet akışını aksatması da cabası. Şimdi tablo değişti. Hizmete koşar adım gideceğiz. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50’sini yeniledik. İş verimliliğini artırdık. Hizmetin altyapısını oluştururken, yatırımları da artırdık. Lisanslı Depoculuk, Millet Bahçesi, Yeni Fuar Merkezi, Ekmek Fabrikası gibi yatırımları Malatya’ya kazandırıyoruz. Güney-Kuzey Kuşak Yollarıyla Malatya’nın trafiğini rahatlatacağız. Devlet yatırımlarımız olan Battalgazi Devlet Hastanesi, yeni Çevre Yolu ve Adliye Sarayı gibi yatırımları yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

İş güvenliği noktasında gerekli tedbirleri alalım

Başkan Gürkan, “Yeşilyurt Belediyemizde bir işçimizi menfur bir kaza sonucu kaybettik. Yine Anayurt yolumuzu açarken bir işçimizi kaybettik. Acı hadiseler. İş güvenliğini alma noktasında herkes gerekli hassasiyeti göstermeli ve gerekli tedbirleri almalıdır. Araçları çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Araçların temizliğine bakımına gerekli hassasiyeti göstermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardında 41 araç daha Büyükşehir Belediyesinin filosuna katıldı.

Büyükşehir Belediyesine alınan 2. Grup Araçları:

1- 18 adet 4*4 kabinli kamyonet

2- 17 Adet 4*2 Çift Kabinli Kamyonet

3- 2 Adet Cenaze Aracı

4- 3 Adet Forklift

5- 1 Adet Soğutma Sistemli Kamyonet



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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