Büyükşehir Akçadağ ve Doğanşehir’de Cadde ve Sokakları Temizleyip Dezenfekte Etti

20 günlük periyotta birçok önlem alan Malatya Büyükşehir Belediyesi her gün yeni uygulamalara da imza atıyor. Temizlik, dezenfekte çalışmalarını sık sık yapan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarını ilçelerde de yapıyor.

Çalışmalar kapsamında Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde cadde ve sokaklar temizlenerek, dezenfekte edildi. Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Akçadağ’ın ve Doğanşehir’in cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getirildi. İlçe Meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Akçadağlılar ile Doğanşehirliler hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya’nın bütün ilçelerinde yapılacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)