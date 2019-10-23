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23 Ekim 2019 Çarşamba 14:50

Büyükşehir Altınkayısı Bulvarında sona yaklaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın en geniş bulvarı olan Altın Kayısı Bulvarında değişim dönüşüm, yenileme çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Altınkayısı Bulvarında sona yaklaştı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı daire başkanları, şube müdürleri, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör de katıldılar.

Muhtar Yiğit: Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum

İnceleme gezisinde bir konuşma yapan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, 3.3 kilometre uzunluğundaki Altınkayısı Bulvarının bulundukları bölgenin trafik yükünü çekecek önemli bir bulvar olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. 15 gün içinde bitireceğiz dedi. Bu sürenin bitmesine 3 gün kala işlerin büyük bölümü bitti. Yeşilyurt nüfusunun büyük bölümünü bu bölge oluşturuyor. Tecde, Karakavak, Bostanbaşı, Çilesiz yaklaşık 120 bin nüfusu var. Bulvarımızda yoğun bir trafik akışı var. Bittiğinde bölge daha da rahat edecek. Büyükşehir Belediyemiz Malatya’nın her noktasında çalışıyor. Burada 500 metrelik bir iş kaldı. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtar Güngör: Bu bulvarı altyapı ve üstyapısıyla tamamlamak zahmetli ve zor bir iş

Malatya Büyükşehir Belediyesinin çok önemli ve zor bir işi tamamladığına dikkat çeken Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, “Bu bulvarı ortaya çıkarmak, altyapısıyla birlikte üstyapısını tamamlamak zahmetli ve zor bir iş. Büyükşehir Belediyemiz çok kısa bir sürede bu işleri tamamlayarak yolu kullanıma hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan: Bulvarı 15 gün içinde kullanıma hazır hale getirdik

Gece gündüz demeden Malatya için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altınkayısı Bulvarını 15 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gidiş-geliş 7 kilometre olan Altınkayısı Bulvarında orta refüj ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz Malatya’nın 13 ilçesinde 56 noktada bütün imkanlarıyla Malatya’ya hizmet üretiyor. Malatya tarihinde 1 günde 2500 ton bitüm (asfalt) üretilmemişti. Bu Malatya için bir rekor. Sadece bununla da kalmayıp, yeni yollar açıyor, mevcut yolları standartlara uygun hale gelmesi için genişletiyoruz.

Biz hep şunu söyledik. Malatya’nın 717 mahallesi dâhil 13 ilçesinin hiçbir yerinde asfaltsız bir yer bırakmayacağız. Altınkayısı Bulvarımız bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Barguzu Caddemizi, Altınkayısı Bulvarına bağlayacak 25 metre genişliğindeki bağlantı yolumuzda da çalışmaya devam ediyoruz. Biz Malatya’nın hem kuzeyinde hem de güneyinde çevre yoluna alternatif olacak yol projelerini hayata geçirdik. Bu çalışmaların Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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