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09 Ekim 2018 Salı 17:58

Büyükşehir atabey iskele yolunu genişletiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Dolamantepe, Kadıçayırı, Bahçelievler mahalleleri ile Atabey İskelesinin ulaşımını sağlayan grup yolunda yol genişletme çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir atabey iskele yolunu genişletiyor
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Kent genelinde prestij cadde çalışmaları, asfaltlama, çevre düzenleme, yeni yol açma çalışmalarının yanında mevcut yolların rehabilitesini de yapan Büyükşehir Belediyesi, Eski Malatya bölgesinin en önemli grup yollarından biri olan Atabey İskele yolunu standartlara uygun hale getiriyor. 7 kilometrelik grup yolunun 6 kilometrelik bölümünü genişleten Büyükşehir Belediyesi grup yolunda hafriyat dolgu ve stabilize çalışmaları yapıyor. 5 metre genişliğindeki yol 10-12 metre genişliğine çıkarıldı. Perde duvar ve kafes tel örgü çalışmalarının da yapılacağı grup yolunun bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Alacakapı, Dolamantepe, Bahçelievler, Kadıçayırı mahalle sakinleri ile Elazığ’ın Baskil ilçesine gitmek isteyen vatandaşların sık kullandığı Atabey İskele yolunda iki araç karşılıklı geçmekte zorlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi vatandaş iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda, yol artık daha rahat seyahat edilebilecek hale getiriliyor. Bölgede arazileri bulunan vatandaşlar yol genişletme çalışmalarına arazilerinden yer vererek destek oldu.

Atabey İskelesi vazgeçilmez mekânlar arasına girecek

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Atabey İskelesinde değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına ise devam ediyor. Düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Malatya’nın vazgeçilmez mekânları arasına girecek olan Atabey İskelesi’nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eski Malatya bölgesinde Karakaya Baraj Gölüne giden 8 kilometrelik grup yolunu da 5 metreden 15 metre genişliğine çıkarmıştı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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