Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:58

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı İlk Toplantısı Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı ilk toplantısı 11 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı İlk Toplantısı Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Saat 14.00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.

Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Malatya’nın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplanma alanları hakkındaki önerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak kabul edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesi ve plan notuna eklenmesine yönelik Battalgazi Belediye Meclisinin 2019/148 sayılı kararı ve Yeşilyurt Belediye Meclislerinin 2019/316sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları oylanarak kabul edildi.

Malatya Stadyumunun Gençlik Spor İl Müdürlüğünden bir yıllığına kiralanması ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

II. Birleşim 13 Aralık Cuma günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı toplantısının II. Birleşimini 13 Aralık Cuma günü saat 14.30’de yapmayı kararlaştırdı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan, “Yerli Malı Kullanımını Özendirmeliyiz” Başkan Gürkan, “Yerli Malı Kullanımını Özendirmeliyiz”
Vali Baruş Tedavi Gören Polis Memurunu Ziyaret Etti Vali Baruş Tedavi Gören Polis Memurunu Ziyaret Etti
Battalgazi Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık’ Projesine Destek Battalgazi Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık’ Projesine...
Fendoğlu Sordu; Adalet Ve Maliye Bakanları Cevapladı Fendoğlu Sordu; Adalet Ve Maliye Bakanları Cevapladı
Başkan Samanlı, ''Doğu Türkistan Kan Ağlıyor'' Başkan Samanlı, ''Doğu Türkistan Kan...
İnsan Hakları Konulu Panel Gerçekleştirildi İnsan Hakları Konulu Panel Gerçekleştirildi
MASKİ Cezmi Kartay’da Kaçak Su Taraması Yaptı MASKİ Cezmi Kartay’da Kaçak Su Taraması Yaptı
Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a Ziyaret Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a...
Vali Baruş, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor Vali Baruş, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor
Arslan, Malatya’da hakikat ve gerçeklik kavramlarını anlattı Arslan, Malatya’da hakikat ve gerçeklik kavramlarını...
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi...
Uluslararası Aşçılar Şampiyonasından Madalya İle Döndüler Uluslararası Aşçılar Şampiyonasından Madalya...
Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz” Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve...
Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı...
Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’ Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Gürkan, “Yerli Malı Kullanımını...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Yeşiltepe Semt Konağında Yerli Malı Haftası dolayısıyla...

Haberi Oku