Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Başladı

Saat 14.00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.

Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazın bir kısmının MASKİ Genel Müdürlüğüne, bir kısmının da Doğanyol İlçe Belediyesine tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek karara bağlandı.

II. Birleşim 15 Ekim Salı günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısının II. Birleşimini 15 Ekim Salı günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)