Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantılarını Tamamladı

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 15.00’da başlayan Meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi Fırıncı mahallesinde 173 ada 17 No’lu parselde kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik madde’de görüşülerek kabul edildi.
Ekim ayı meclisi 09 Ekim 2019 – Çarşamba Günü
Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim Ayı toplantısının 09 Ekim 2019 – Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)