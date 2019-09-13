Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Eylül 2019 Cuma 16:16

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantılarını Tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısının son birleşimi 13 Eylül 2019 – Cuma günü, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantılarını Tamamladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 15.00’da başlayan Meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi Fırıncı mahallesinde 173 ada 17 No’lu parselde kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik madde’de görüşülerek kabul edildi. 

Ekim ayı meclisi 09 Ekim 2019 – Çarşamba Günü 

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim Ayı toplantısının 09 Ekim 2019 – Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇED Süreci Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi ÇED Süreci Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Büyükşehir Zabıtası okullarda kantin, kafeterya ve büfeleri denetliyor Büyükşehir Zabıtası okullarda kantin, kafeterya...
Başkan Gürkan, Ulusal Kanallara Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki “Büyükşehir” Zirvesini Değerlendirdi Başkan Gürkan, Ulusal Kanallara Cumhurbaşkanlığı...
Mekânsal Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) Toplantısı Düzenlendi Mekânsal Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) Toplantısı...
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Başladı Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı...
MHP’den Hekimhana Çıkarma MHP’den Hekimhana Çıkarma
Yukarı Çık
banner687
banner691

ÇED Süreci Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2 nolu toplantı salonunda ÇED süreci değerlendirme toplantısı...

Haberi Oku