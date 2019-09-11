Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Başladı

Saat 14.00’de Saygı Duruşu ve istiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı. Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan MASKİ Tarifeler Yönetmeliği ve MASKİ Tarifeler Cetvelinde (Mesken 2. Kademenin kaldırılarak %20 oranında düşürülmesi) değişiklik yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi Atabey Feribot İskelesinde bulunan kafe ve alanının Esenlik Ltd. Şti tarafından işletilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonunun 2 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan MOTAŞ sermaye artırımı ile ESENLİK Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından farklı alanlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde finansman için bankalardan kredi kullanma teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir İştiraklerinden Sosyal Tesisler Limited Şirketi’nin tür değiştirmesi ile ilgili teklif de (Anonim Şti.) meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliğine isim belirlenmesi hakkındaki teklif de görüşülerek, Üyeliklere; Latif Okyay, Mustafa Sayın, İsmail Nacar, Esra Dağdelen ve Kazım Aydın’ın isimleri belirlendi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Öte yandan Akçadağ CHP Meclis Üyesi Hüseyin Fehmi Kütan, Akçadağ ilçesine yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da ilçelerinde sürdürülen MASKİ ve Yol hizmetleri çalışmaları nedeniyle Başkan Gürkan ve ekiplerine teşekkür etti.

II. Birleşim 13 Eylül Cuma günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısının II. Birleşimini 13 Eylül Cuma günü saat 15.00’de yapmayı kararlaştırdı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)