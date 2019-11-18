Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşimi Yapıldı

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Başkanlık etti. Yoğun programları nedeniyle meclis açılışında bulunamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra meclis toplantısına katılarak başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’da başlayan Meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Fahri Hemşerilik Beraatı

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan Fahri Hemşerilik Beraatı hakkındaki teklif görüşülerek karara bağlandı. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya’ya yapmış olduğu büyük desteklerden dolayı; kamuoyunda Cüneyt Arkın olarak bilinen ve oynadığı filmlerle Malatya ve Battalgazi’nin tanıtımına sağladığı katkıları nedeniyle Dr. Fahrettin Cüreklibatur ile Malatya’da uzun süre huzur ve güvenin sağlanması noktasında görev yapan eski İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a ‘Fahri Hemşerilik Beraatı’ verilmesi kararlaştırıldı.

Deniz: Malatya’nın yetiştirdiği büyük değerler var

Meclis toplantısı kapatılmadan önce dilek ve temenni bölümünde söz alan Hekimhan İlçesi meclis üyesi Kemal Deniz, “İki konuda söz alıyorum. Malatya’nın yetiştirdiği büyük değerler var. Bu değerlerden biri olan eski Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu onuruna 24 Kasım 2019 saat 14.00 Turgut Özal Üniversitemiz bir program düzenlemiş herkesi buraya davet ediyorum. Hekimhan ilçemizde Büyükşehir Yol ve Bakım Daire Başkanlığı ve MASKİ ekibimiz özverili bir çalışma yapıyor. Yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ederiz.” dedi.

Başkan Gürkan: Meclisimiz bir bütündür

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Meclisimiz bir bütündür. Meclisimizle onur ve gurur duyuyorum. 16 yıldır Başkanlığım süresi içerisinde hep meclisimizde alınan kararlar oy birliğiyle çıkmıştır. Altını çizerek söylüyorum. Burada da oy birliğiyle çıktı. Bundan önceki meclisleri de kutluyorum. Aldığımız kararlar insanın içine, vicdanına sinecek kararlardır. Biz de sevgi yarışının zaman zaman farklı tezahürleri olur.” dedi.

Karadağ: Hizmet için geldim, iyi ki gelmişim

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ; “Sayın Başkanım ve meclis üyeleri herkesi selam, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Önce burasının bir hizmet yeri olduğunu, önce şahsınıza ve bütün ekip arkadaşınıza, MASKİ, Yol ve Bakım Daire Başkanlığına, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve herkese Hekimhan adına teşekkür ediyorum.

35 senedir İstanbul’da iş adamıyım. Doğduğum büyüdüğüm yere parti için gelmedim. Hizmet için geldim. İyi ki de gelmişim. Sizin gibi bir başkanla çalışmaktan onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Biz ilçemizle ve ilimizde 2023’e Malatya’mızın kültürüyle ve kayısı ile örnek bir şehir olacağız. Hekimhan olarak inşallah bu uyumu bırakmamak şartı ile sizde başımızda olduğunuz sürece, inanıyoruz ki her şeyi yapacaksınız. Particilik yok. Ben halka hizmet Hakk’a hizmetten yanayım” dedi.

Kazgan: İlçemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da “Akçadağ ilçesi olarak bizlerde hizmet almaya başladık. Hem de ayrım olmadan, insanlar umutlu ve mutlu. Bu konuda ilk teşekkür etmesi gereken ben olduğumu düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Küçük: Böyle bir meclis Türkiye’de zor bulunur

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “Herkesi selam ve saygı ile selamlıyorum. Seçilmenin gayesi halka hizmettir. Hizmet için seçildik. Seçildikten sonra sen şu partilisin, sen bu partilisin demeden çalışmalıyız. Parti ayrımı yapmamız gerekir. İnsanlara hizmet edelim. Hepimiz iyi niyetle çalışalım. Elimizde geldiğince insanlarımıza hizmet edelim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz. Böyle bir meclis Türkiye’de zor bulunur.” şeklinde konuştu.

Kasım ayı meclisi III. Birleşim Toplantısı 19 Kasım 2019 – Salı Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı toplantısının III. Birleşimi 19 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)